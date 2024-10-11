Ünlü Rapçi Reynmen ve Sevgilisi Emire Cansu İtalya'da Rüya Gibi Bir Düğünle Bir Ömür Mutluluğa ''Evet'' Dedi!
Ünlü Rapçi Reynmen ve Sevgilisi Emire Cansu İtalya'da Rüya Gibi Bir Düğünle Bir Ömür Mutluluğa ''Evet'' Dedi!
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Bir internet ünlüsü olarak ''Reynmen'' takma ismiyle tanıdığımız ''Renklensin'' ve ''Ela'' gibi şarkılarıyla da popülerliği artan Yusuf Aktaş, uzun bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birlikteydi.
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Nisan ayının sonunda Yusuf Aktaş, Cansu Hanım'a evlenme teklifi etmiş ve bunu da sosyal medya üzerinden sevenlerine bu fotoğrafla duyurmuştu.👇
Çift bugün, mutluluklarını attıkları imzalarla taçlandırdı. İtalya'da gerçekleşen düğüne rap dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. Bu isimlerden biri olan Emirhan Çakal, gelin ve damadı kadrajına işte böyle aldı👇
Reynmen ve Emire Cansu'nun mutlulukları yüzlerinden okunurken, çiftin sosyal medya hesaplarından düğüne ait paylaşımlar da gelmeye devam ediyor👇
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İtalya'nın Amalfi kıyısında gerçekleşen törende; çiftin birlikte dans ettiği anlar izleyenleri büyüledi. Sizler bu düğün hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi, yorumlarda buluşalım💐
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