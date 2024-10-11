Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü Rapçi Reynmen ve Sevgilisi Emire Cansu İtalya'da Rüya Gibi Bir Düğünle Bir Ömür Mutluluğa ''Evet'' Dedi!

Ünlü Rapçi Reynmen ve Sevgilisi Emire Cansu İtalya'da Rüya Gibi Bir Düğünle Bir Ömür Mutluluğa ''Evet'' Dedi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 00:42

Uzun bir süredir birlikte olan Reynmen (Yusuf Aktaş) ve Emire Cansu Kurtaran çifti, bugün İtalya'da gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne ait fotoğraflar ise paylaşılmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir internet ünlüsü olarak ''Reynmen'' takma ismiyle tanıdığımız ''Renklensin'' ve ''Ela'' gibi şarkılarıyla da popülerliği artan Yusuf Aktaş, uzun bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birlikteydi.

Bir internet ünlüsü olarak ''Reynmen'' takma ismiyle tanıdığımız ''Renklensin'' ve ''Ela'' gibi şarkılarıyla da popülerliği artan Yusuf Aktaş, uzun bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birlikteydi.

Nisan ayının sonunda Yusuf Aktaş, Cansu Hanım'a evlenme teklifi etmiş ve bunu da sosyal medya üzerinden sevenlerine bu fotoğrafla duyurmuştu.👇

Nisan ayının sonunda Yusuf Aktaş, Cansu Hanım'a evlenme teklifi etmiş ve bunu da sosyal medya üzerinden sevenlerine bu fotoğrafla duyurmuştu.👇

Çift bugün, mutluluklarını attıkları imzalarla taçlandırdı. İtalya'da gerçekleşen düğüne rap dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. Bu isimlerden biri olan Emirhan Çakal, gelin ve damadı kadrajına işte böyle aldı👇

Çift bugün, mutluluklarını attıkları imzalarla taçlandırdı. İtalya'da gerçekleşen düğüne rap dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. Bu isimlerden biri olan Emirhan Çakal, gelin ve damadı kadrajına işte böyle aldı👇

Reynmen ve Emire Cansu'nun mutlulukları yüzlerinden okunurken, çiftin sosyal medya hesaplarından düğüne ait paylaşımlar da gelmeye devam ediyor👇

Reynmen ve Emire Cansu'nun mutlulukları yüzlerinden okunurken, çiftin sosyal medya hesaplarından düğüne ait paylaşımlar da gelmeye devam ediyor👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İtalya'nın Amalfi kıyısında gerçekleşen törende; çiftin birlikte dans ettiği anlar izleyenleri büyüledi. Sizler bu düğün hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi, yorumlarda buluşalım💐

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın