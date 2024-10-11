Gözümde Canlanır Koskoca Mazi: Arsız Bela Bir X Kullanıcısına Verdiği Beklenmedik Cevapla Gülümsetmeyi Başardı

Bir neslin tabiri caizse ''damardan'' şarkılarıyla sesi olan Arsız Bela mahlaslı şarkıcı, bir X kullanıcısının kendisi hakkında attığı komik bir tweete daha da komik bir şekilde yanıt verdi. Şarkıcının bu yanıtı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.