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Gözümde Canlanır Koskoca Mazi: Arsız Bela Bir X Kullanıcısına Verdiği Beklenmedik Cevapla Gülümsetmeyi Başardı

Gözümde Canlanır Koskoca Mazi: Arsız Bela Bir X Kullanıcısına Verdiği Beklenmedik Cevapla Gülümsetmeyi Başardı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 23:43

Bir neslin tabiri caizse ''damardan'' şarkılarıyla sesi olan Arsız Bela mahlaslı şarkıcı, bir X kullanıcısının kendisi hakkında attığı komik bir tweete daha da komik bir şekilde yanıt verdi. Şarkıcının bu yanıtı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir neslin zihninin kuytu köşelerinde ''Takmış işte yüzüğü'' diye attığı nağralarla ve damardan şarkılarıyla yer edinmiş Arsız Bela'yı illaki tanıyorsunuzdur.

Bir neslin zihninin kuytu köşelerinde ''Takmış işte yüzüğü'' diye attığı nağralarla ve damardan şarkılarıyla yer edinmiş Arsız Bela'yı illaki tanıyorsunuzdur.

Kendisi şimdilerde o kadar da göz önünde değil. Hatta ergenliği onun şarkılarıyla geçen birçok kişi, Arsız Bela'nın gerçek ismini bile bilmiyor.

Kendisi şimdilerde o kadar da göz önünde değil. Hatta ergenliği onun şarkılarıyla geçen birçok kişi, Arsız Bela'nın gerçek ismini bile bilmiyor.

Fakat @amorti31 isimli bir X kullanıcısı geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile hafızalarımızdaki Arsız Bela'yı yeniden canlandırmayı başardı. 👇

Fakat @amorti31 isimli bir X kullanıcısı geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile hafızalarımızdaki Arsız Bela'yı yeniden canlandırmayı başardı. 👇
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Bunun üzerine Arsız Bela olarak tanıdığımız Ali Metin'in bu tweet'i alıntılaması tüm X camiasını şoke etti. Bu tweet sayesinde birçok kişi Arsız Bela'nın gerçek ismini öğrenirken kulanıcıların bir kısmı da şöyle bir mazilerine dönüp baktı.👇

Bunun üzerine Arsız Bela olarak tanıdığımız Ali Metin'in bu tweet'i alıntılaması tüm X camiasını şoke etti. Bu tweet sayesinde birçok kişi Arsız Bela'nın gerçek ismini öğrenirken kulanıcıların bir kısmı da şöyle bir mazilerine dönüp baktı.👇
twitter.com

Kullanıcılardan gelen yorumları ise sizin için şöyle derledik👇

Kullanıcılardan gelen yorumları ise sizin için şöyle derledik👇
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