Gözümde Canlanır Koskoca Mazi: Arsız Bela Bir X Kullanıcısına Verdiği Beklenmedik Cevapla Gülümsetmeyi Başardı
Gözümde Canlanır Koskoca Mazi: Arsız Bela Bir X Kullanıcısına Verdiği Beklenmedik Cevapla Gülümsetmeyi Başardı
Bir neslin tabiri caizse ''damardan'' şarkılarıyla sesi olan Arsız Bela mahlaslı şarkıcı, bir X kullanıcısının kendisi hakkında attığı komik bir tweete daha da komik bir şekilde yanıt verdi. Şarkıcının bu yanıtı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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Bir neslin zihninin kuytu köşelerinde ''Takmış işte yüzüğü'' diye attığı nağralarla ve damardan şarkılarıyla yer edinmiş Arsız Bela'yı illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisi şimdilerde o kadar da göz önünde değil. Hatta ergenliği onun şarkılarıyla geçen birçok kişi, Arsız Bela'nın gerçek ismini bile bilmiyor.
Fakat @amorti31 isimli bir X kullanıcısı geçtiğimiz gün attığı bir tweet ile hafızalarımızdaki Arsız Bela'yı yeniden canlandırmayı başardı. 👇
Bunun üzerine Arsız Bela olarak tanıdığımız Ali Metin'in bu tweet'i alıntılaması tüm X camiasını şoke etti. Bu tweet sayesinde birçok kişi Arsız Bela'nın gerçek ismini öğrenirken kulanıcıların bir kısmı da şöyle bir mazilerine dönüp baktı.👇
Kullanıcılardan gelen yorumları ise sizin için şöyle derledik👇
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