Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Ural Kaspar ile Sessiz Sedasız Nikah Kıydığı Ortaya Çıktı!

Çiftimiz 13 Eylül'de yukarıdaki pozu kendi hesaplarından paylaşarak “Her geçen gün daha çok ve daha çoooookkkkk sevgi ,aşk , eğlence ve daha bir sürü şey…🤍🤍🤍 Seni çok seviyorum” notunu düşmüştü...