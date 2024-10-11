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Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Ural Kaspar ile Sessiz Sedasız Nikah Kıydığı Ortaya Çıktı!

Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Ural Kaspar ile Sessiz Sedasız Nikah Kıydığı Ortaya Çıktı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 21:14

Son dönemlerin beğenilen oyuncularından biri olan İrem Helvacıoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevgilisi Ural Kaspar ile düğün gününü beklemeden sade bir nikahla dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerini ise ekim ayının sonlarına doğru yapacağı konuşuluyor.

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''Sen Anlat Karadeniz'' isimli televizyon dizisindeki performansıyla oldukça beğenilen güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde ''Karadut'' isimli dizide sevenleriyle buluşuyor.

''Sen Anlat Karadeniz'' isimli televizyon dizisindeki performansıyla oldukça beğenilen güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde ''Karadut'' isimli dizide sevenleriyle buluşuyor.

Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile kısa bir ayrılık yaşamış fakat ardından çift barışıp evlilik kararı almıştı. Bizler de bu güzel haberin ardından İrem Helvacıoğlu'nu ne zaman beyazlar içerisinde göreceğimizi merak eder olmuştuk.

Helvacıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile kısa bir ayrılık yaşamış fakat ardından çift barışıp evlilik kararı almıştı. Bizler de bu güzel haberin ardından İrem Helvacıoğlu'nu ne zaman beyazlar içerisinde göreceğimizi merak eder olmuştuk.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu kimselere haber vermeden Ural Bey ile nikah masasına oturmuş bile!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu kimselere haber vermeden Ural Bey ile nikah masasına oturmuş bile!

Çiftimiz 13 Eylül'de yukarıdaki pozu kendi hesaplarından paylaşarak “Her geçen gün daha çok ve daha çoooookkkkk sevgi ,aşk , eğlence ve daha bir sürü şey…🤍🤍🤍 Seni çok seviyorum” notunu düşmüştü...

Helvacıoğlu ve Kaspar'ın düğünleri için ise 28 Ekim tarihini düşündükleri konuşuluyor.

Helvacıoğlu ve Kaspar'ın düğünleri için ise 28 Ekim tarihini düşündükleri konuşuluyor.

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