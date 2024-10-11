Siz mi Anlatamadınız, Biz mi Anlamadık? Icardi'den Beyin Yakan Açıklamasıyla Wanda Nara'lı Paylaşım!

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Icardi ve bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan akıllarımızda tutulmaya sebep olacak aşk dolu bir paylaşım daha geldi. Ünlü futbolcunun paylaşımından ziyade altına yazdığı açıklama dikkatleri üzerine çekti.