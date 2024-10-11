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Siz mi Anlatamadınız, Biz mi Anlamadık? Icardi'den Beyin Yakan Açıklamasıyla Wanda Nara'lı Paylaşım!

Siz mi Anlatamadınız, Biz mi Anlamadık? Icardi'den Beyin Yakan Açıklamasıyla Wanda Nara'lı Paylaşım!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 20:34

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Icardi ve bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan akıllarımızda tutulmaya sebep olacak aşk dolu bir paylaşım daha geldi. Ünlü futbolcunun paylaşımından ziyade altına yazdığı açıklama dikkatleri üzerine çekti.

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Galatasaray'a geldiği günden beri epey konuşulan ve sevilen futbolcu Icardi, futbol hayatının yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı aşk ile de sık sık gündeme gelen bir isim.

Galatasaray'a geldiği günden beri epey konuşulan ve sevilen futbolcu Icardi, futbol hayatının yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı aşk ile de sık sık gündeme gelen bir isim.

İkili geçtiğimiz yıl dolu dizgin yaşadıkları aşkları ve masal gibi görünen evlilikleriyle dillerden düşmüyordu. Nazardan mı kem gözlerden mi bilinmez, bu yıl ünlü çiftimize bir haller olmuş ve ayrılık çanları onlar için çalmıştı hatırlarsınız. Hatta Wanda Nara, bu evliliğin artık kurtarılamayacağını söylemiş ve Icardi defterini kapatmıştı.

İkili geçtiğimiz yıl dolu dizgin yaşadıkları aşkları ve masal gibi görünen evlilikleriyle dillerden düşmüyordu. Nazardan mı kem gözlerden mi bilinmez, bu yıl ünlü çiftimize bir haller olmuş ve ayrılık çanları onlar için çalmıştı hatırlarsınız. Hatta Wanda Nara, bu evliliğin artık kurtarılamayacağını söylemiş ve Icardi defterini kapatmıştı.

Gelin görün ki çiftin ayrılığı fazla uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftimiz, aşklarına bir şans daha verdiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine duyurdu👇

Gelin görün ki çiftin ayrılığı fazla uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftimiz, aşklarına bir şans daha verdiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine duyurdu👇

Icardi'nin 'İnsanların çok konuşarak ne kadar az şey bildiklerini göstermelerine bayılıyorum.' notunu düştüğü bu paylaşım sosyal medyanın diline de fena düştü...

Paylaşımın detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Aşklarının bir dargın bir barışık hallerine bir türlü anlam veremediğimiz Icardi ve Wanda Nara çiftinden bir paylaşım daha geldi. Icardi, '' Hala anlamadılar ve hala anlamıyorlar... Olmak istemediğimiz her şeyi temsil edenler!'' notunu düştüğü bu paylaşımıyla akıllarımızda koca bir soru işareti daha oluşturmayı başardı.

Aşklarının bir dargın bir barışık hallerine bir türlü anlam veremediğimiz Icardi ve Wanda Nara çiftinden bir paylaşım daha geldi. Icardi, '' Hala anlamadılar ve hala anlamıyorlar... Olmak istemediğimiz her şeyi temsil edenler!'' notunu düştüğü bu paylaşımıyla akıllarımızda koca bir soru işareti daha oluşturmayı başardı.

Sizler bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizler mi anlayamadık, onlar mı anlatamadı bu aşkın nereye gittiğini... Haydi, yorumlarda buluşalım!

Sizler bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizler mi anlayamadık, onlar mı anlatamadı bu aşkın nereye gittiğini... Haydi, yorumlarda buluşalım!

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