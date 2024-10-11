Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisiyle Aşk Dolu Pozlarını Paylaşmalara Doyamadı!

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu ve sevgilisi sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını paylaşmalara doyamadı. Takipçileri ikiliyi beğeni yağmuruna tuttu.