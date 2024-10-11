Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisiyle Aşk Dolu Pozlarını Paylaşmalara Doyamadı!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisiyle Aşk Dolu Pozlarını Paylaşmalara Doyamadı!
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu ve sevgilisi sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını paylaşmalara doyamadı. Takipçileri ikiliyi beğeni yağmuruna tuttu.
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Duru güzellerimizden Sıla Türkoğlu'nu Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle tanıyoruz.
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Türkoğlu, dizideki rol arkadaşı Doğukan Güngör ile uzun bir süre dizinin izleyicileri tarafından oldukça yakıştırılmış hatta ikilinin arasında bir ''set aşkı'' olabileceği de konuşulmuştu. Nitekim, güzel oyuncu böyle bir aşkın olmadığını ve Güngör ile yalnızca arkadaş olduklarını söylemişti.
Durum böyle olunca tüm gözler Sıla Türkoğlu'nun aşk hayatına çevrildi. Güzel oyuncunun kalbini çalabilecek şanslı ismin kim olacağı ise büyük bir merak konusu haline geldi.
Ve beklenen oldu! Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi Ata Ayyıldız ile bir düğünde görüntülendi. 👇
Aşklarını bu düğünde ilan etmelerinin ardından çiçeği burnunda çift, sosyal medyadan buram buram aşk kokan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Çiftin bu paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu. İkilinin pozları görenlere, ''Sıla, fena aşka düşmüş!'' dedirtti👇
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