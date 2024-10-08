Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Yeni Paylaşım: Bu Sefer Rapçi Sefo da Yanlarında!
Mehmet Ali Erbil'in Sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Yeni Paylaşım: Bu Sefer Rapçi Sefo da Yanlarında!
Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, Sefo ile karşılaştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sefo, son dönemlerin oldukça ses getiren rapçilerinden. Haliyle, attığı her adımla ve paylaştığı her şeyle de en az şarkıları kadar dikkat çekmeyi başarıyor.
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'i ise tanımayanınız yoktur. Kendisi şu sıralar uzun bir süredir aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile birlikte yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine düşmeyi başarıyor.
Çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Gülseren Ceylan, bugün sosyal medya hesabında Mehmet Ali Erbil ve Sefo'nun havaalanında karşılaştığı anları ''Büyük buluşma'' dediği bir video ile paylaştı.
Gülseren Ceylan'ın paylaşımının tamamı için👇
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