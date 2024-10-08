Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hem Aşkta Hem Maçta Kazandı: Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan Öpücüklü Asansör Pozu!

Hem Aşkta Hem Maçta Kazandı: Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan Öpücüklü Asansör Pozu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 12:19

Bir süre önce noktaladıkları ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alan oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Torreira'dan yeni bir aşk pozu geldi. İkilinin bu paylaşımı kısa bir sürede beğeni rekoru kırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira ve güzeller güzeli oyuncumuz Devrim Özkan'ın bir süredir epey güzel giden birliktelikleri var biliyorsunuz.

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira ve güzeller güzeli oyuncumuz Devrim Özkan'ın bir süredir epey güzel giden birliktelikleri var biliyorsunuz.

Daha önce bir ayrılık süreci atlatan ikilinin aşklarının ikinci yarısı ise şimdilik oldukça güzel gidiyor. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftin sosyal medya paylaşımları ise her geçen gün daha çok konuşuluyor.

Daha önce bir ayrılık süreci atlatan ikilinin aşklarının ikinci yarısı ise şimdilik oldukça güzel gidiyor. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftin sosyal medya paylaşımları ise her geçen gün daha çok konuşuluyor.

Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz ay Torreira, Devrim Özkan'ın doğum gününde yaptırdığı pastayla epey dillere düşmüştü.

Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz ay Torreira, Devrim Özkan'ın doğum gününde yaptırdığı pastayla epey dillere düşmüştü.

Haberin detayları için👇

Malumunuz, 6 Ekim günü Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak 1 - 0 galip geldi. Bu galibiyetin ardından ünlü futbolcu sevgilisiyle aşk dolu bir asansör pozu paylaştı. Ünlü çiftin bu halleri çok geçmeden beğeni yağmuruna tutuldu.👇

Malumunuz, 6 Ekim günü Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak 1 - 0 galip geldi. Bu galibiyetin ardından ünlü futbolcu sevgilisiyle aşk dolu bir asansör pozu paylaştı. Ünlü çiftin bu halleri çok geçmeden beğeni yağmuruna tutuldu.👇

Torreira bu paylaşımına ''Hayatım'' notunu düştü.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın