Hem Aşkta Hem Maçta Kazandı: Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan Öpücüklü Asansör Pozu!
Hem Aşkta Hem Maçta Kazandı: Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan Öpücüklü Asansör Pozu!
Bir süre önce noktaladıkları ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alan oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Torreira'dan yeni bir aşk pozu geldi. İkilinin bu paylaşımı kısa bir sürede beğeni rekoru kırdı.
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Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira ve güzeller güzeli oyuncumuz Devrim Özkan'ın bir süredir epey güzel giden birliktelikleri var biliyorsunuz.
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Daha önce bir ayrılık süreci atlatan ikilinin aşklarının ikinci yarısı ise şimdilik oldukça güzel gidiyor. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftin sosyal medya paylaşımları ise her geçen gün daha çok konuşuluyor.
Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz ay Torreira, Devrim Özkan'ın doğum gününde yaptırdığı pastayla epey dillere düşmüştü.
Malumunuz, 6 Ekim günü Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak 1 - 0 galip geldi. Bu galibiyetin ardından ünlü futbolcu sevgilisiyle aşk dolu bir asansör pozu paylaştı. Ünlü çiftin bu halleri çok geçmeden beğeni yağmuruna tutuldu.👇
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