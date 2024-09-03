Futbolcu Sevgilisi Torreira ile Barışan Devrim Özkan'ın Galatasaraylı Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti
Futbolcu Sevgilisi Torreira ile Barışan Devrim Özkan'ın Galatasaraylı Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti
Güzel oyuncu Devrim Özkan ve ünlü futbolcu Lucas Torreira aylar süren ayrılığın ardından geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine ikinci şansı verdi. Torreira ise Özkan'ın doğrum gününü ardı ardına pastalarla kutlarken, pastalardan biri özellikle dikkat çekti.
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Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide Songül karakterine hayat vermesiyle yıldızını parlatmayı başarmış bir isim.
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Kendisi şimdilerde Kerem Bursin ile başrollerinde yer aldığı Mavi Mağara isimli dijital yapımın yayınlanması için heyecanla gün sayıyor, bizler de çiftin uyumunu görmek için sabırsızlıkla projenin yayınlanmasını bekliyoruz.
Lucas Torreira ise Galatasaray futbol takımının göze çarpan, başarılı oyuncularından.
Bu ikiliyi bir araya getiren faktörlerden birisi de Galatasaray sevdası diyebiliriz. Devrim Özkan genellikle maçları tribünlerden takip eden ünlülerimizden.
Özkan, yoğun geçen set günlerinin acısını şimdilerde futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile birlikte aşk tatilinde çıkartıyor. Bir süre ayrılık yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda barışarak aşklarına ikinci şansı vermişti hatırlarsınız.
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2 Eylül doğumlu olan güzel oyuncunun doğum günü aşk tatilleriyle denk düşünce olanlar oldu, ikilinin paylaşımları sosyal medyayı şenlendirdi.
Torreira'nın Devrim Özkan'a doğum gününde Galatasaraylı bir pasta yaptırması ise en dikkat çeken detaylardan biri oldu. Lucas Torreira bu özel günde iki aşkını da aynı kareye almayı başararak ''erkekler neden böylesiniz?'' dedirtti.
Ünlü futbolcunun sevgilisine elleriyle pasta sürprizini getirdiği anlar ise böyle görüntülendi👇
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