Futbolcu Sevgilisi Torreira ile Barışan Devrim Özkan'ın Galatasaraylı Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti

Güzel oyuncu Devrim Özkan ve ünlü futbolcu Lucas Torreira aylar süren ayrılığın ardından geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine ikinci şansı verdi. Torreira ise Özkan'ın doğrum gününü ardı ardına pastalarla kutlarken, pastalardan biri özellikle dikkat çekti.