Aşkına İkinci Şans Veren Devrim Özkan'ın Torreira'yla Aynı Boya Gelme Çabası "Uzun Kadınlar Anlar" Dedirtti!

Geçtiğimiz aylarca evlilik haberi beklerken ayrılan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Devrim Özkan'ın 'Aşk yeniden' pozu verirken Torreira'nın boyuna ayak uydurma çabası uzun boylu kadınların iç sesi oldu!