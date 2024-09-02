Aşkına İkinci Şans Veren Devrim Özkan'ın Torreira'yla Aynı Boya Gelme Çabası "Uzun Kadınlar Anlar" Dedirtti!
Aşkına İkinci Şans Veren Devrim Özkan'ın Torreira'yla Aynı Boya Gelme Çabası "Uzun Kadınlar Anlar" Dedirtti!
Geçtiğimiz aylarca evlilik haberi beklerken ayrılan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Devrim Özkan'ın 'Aşk yeniden' pozu verirken Torreira'nın boyuna ayak uydurma çabası uzun boylu kadınların iç sesi oldu!
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle gönülleri fetheden Devrim Özkan ve Galatasaray forması giyen Lucas Torreira aşkını duymayan kalmamıştır.
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Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum günü partisi ile birlikte ilk kez yan yana gördüğümüz Devrim ve Lucas ikilisinin sürpriz aşkı uzun süre manşetlerden düşmemişti.
Tribüne gelemediği durumlarda koyu bir Galatasaray taraftarı olan güzel sevgilisini maç öncesi bile görüntülü arayan Torreira'nun bu halleri elbette dikkatlerden kaçmamıştı.
Ha evlendiler ha evlenecekler diye beklediğimiz çift hakkında üzücü bir iddia ortaya atılmış ve ikilinin ayrıldığı söylenmişti. Ünlü çiftin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarması bunun en büyük kanıtlarından biri olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde F2 serisinde de yarışan milli pilot Cem Bölükbaşı ile görüntülenen Özkan'ın futbolcu aşkını çabuk unuttuğu söylense de ünlü oyuncu "arkadaşız" vurgusu yapmıştı.
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Başka aşk iddiaları gündemi sarsarken bir anda müjdeli haber geldi. Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşklarına ikinci şansı verdi hatta ikili Cihangir'de bir restoranda yemek yerken görüldü. Ayrılığın bitmesinden sonra ilk maçta tribündeki yerini alan güzel oyucu, sevdiceğine şans öpücüğü bile verdi.
Barışmanın ardınan yeniden sosyal medyada eski hallerine dönen ikili birlikte verdiği pozları yine takipçileriyle paylaşmaya başladı.
Doğum gününde Lucas Torreria'yla aynı pozu veren Devrim Özkan'ın ise sevgilisiyle aynı boya gelebilmek için kırk takla atışı kullanıcıların gözünden kaçmadı.
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