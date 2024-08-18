Torreira'nın Tadı Fena Kaçacak: Devrim Özkan, F2 Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı'yla Görüntülendi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın romantik aşklarının ayrılıkla son bulması çok konuşulmuştu. Ayrılık sonrası hamleler yapsa da karşılık alamayan Torreira'nın tadını kaçıracak bir olay yaşandı. Güzel oyuncu, milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile akşam saatlerinde Tv100 kameralarınca görüntülendi.