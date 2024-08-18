Torreira'nın Tadı Fena Kaçacak: Devrim Özkan, F2 Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı'yla Görüntülendi!
Torreira'nın Tadı Fena Kaçacak: Devrim Özkan, F2 Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı'yla Görüntülendi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın romantik aşklarının ayrılıkla son bulması çok konuşulmuştu. Ayrılık sonrası hamleler yapsa da karşılık alamayan Torreira'nın tadını kaçıracak bir olay yaşandı. Güzel oyuncu, milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile akşam saatlerinde Tv100 kameralarınca görüntülendi.
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yıldızı parlayan Devrim Özkan ve Galatasaray yıldızı Lucas Torreira ikilisini Galatasaray'ın gönüllere taht kuran kalecisi Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum günü partisinde ilk kez birlikte görmüştük.
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Başka partide de yan yana boy gösteren ikili uzun süre ilişki yaşadıklarını kabul etmemişti ancak koyu bir Galatasaray tarafları olduğunu bilinen Özkan'ın tribünlere gidişini arttırmasıyla dedikoduların dozu artmıştı elbette.
Günlerce hatta haftalarca inkar modunda takılan Devrim Özkan ve Lucas Torreira Miami'de hayranlarının objektiflerine el ele yakalanınca ilişkileri gün yüzüne çıkmıştı.
Aşklarını herkese duyuran çift kısa sürede magazinin gözdesi hali gelmişti. Ancak "bu aşk uzun sürer" diye düşünenler hayal kırıklığına uğramış Devrim ve Lucas'ın ayrıldığı öne sürülmüştü. İlişkinin bitmesindeki neden olarak da Torriera'nın Devrim Özkan'a "Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım" dediği iddiası gösterilmişti.
Ayrılıkları uzun sürmeyen ikili aşklarına ikinci şansı verse de pek işe yaramamış bu ilişki de yürümemişti.
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Ha evlendiler ha evlenecekler diye beklediğimiz Lucas Torreira ve biricik aşkı Devrim Özkan'ın sosyal medyadan birbirlerine dair her şeyi silip geçtiğimiz ocak ayında kendi yollarına bakma kararı almıştı.
O günden sonra yeni bir adımın atılmadığı ilişkinin defterinin kapanmasından sonra Devrim Özkan ilk kez gündem oldu.
Güzel oyuncu, önceki akşam Tv100 tarafından F2 serisinde de yarışan milli pilot Cem Bölükbaşı ile Asmalımescit'te bir gece mekanından çıkarken görüntülendi.
Bir muhabirin kendisine "Hayırlı olsun diyelim." sözlerine "Neye hayırlı olsun diyelim?" diyerek yanıt veren Özkan'dan bir de "arkadaş arkadaş yemeğe çıktık" açıklaması geldi.
Kameralara gülücükler saçan ikiliden Cem Bölükbaşı ise sessizliğini korumayı tercih etti.
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Aşk iddiasını görenlerse konuyu goygoya vurmadan geçemedi...
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