Fransız Sinema Efsanesi Alain Delon Hayatını Kaybetti!
Fransız Sinema Efsanesi Alain Delon Hayatını Kaybetti!
AFP'nin son dakika haberine göre; Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.
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Yakışıklılığıyla dünya çapında bir jön olan, rol aldığı her yapımla gönüllere taht kuran Fransız sinema oyuncusu Alain Delon'dan acı haber geldi.
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Alain Delon'un çocuklarının AFP'ye bildirdiğine göre Fransız sinemasının efsanesi hastalıkla mücadele ederken 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ajansa yapılan açıklamada “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadeleri yer aldı.
2019'da felç geçirdikten sonra sağlığı son yıllarda daha da kötüye giden ünlü oyuncu hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Fransız medyasına göre Alain Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığının daha olduğu öne sürüldü.
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