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Gülben Ergen Görmesin: Afra Saraçoğlu da Buz Gibi Suya Girme Akımında "Benim Neyim Eksik" Dedi!

Gülben Ergen Görmesin: Afra Saraçoğlu da Buz Gibi Suya Girme Akımında "Benim Neyim Eksik" Dedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.08.2024 - 20:13

Çağla Şıkel'in başlattığı ünlülerin buzlu suya girme akımı tam gaz devam ederken Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu da 'Ben de varım!' dedi.

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Soğuk korkusunu aşabilmek için katıldığı bir kampta buzla dolu fıçıda 2 dakika geçiren Çağla Şıkel ülkemizde bir akım başlattı adeta.

Soğuk korkusunu aşabilmek için katıldığı bir kampta buzla dolu fıçıda 2 dakika geçiren Çağla Şıkel ülkemizde bir akım başlattı adeta.

Yaklaşık dört derecelik suya giren yalnızca kendisi de değildi hatta. Ünlü manken ve sunucu ilk göz ağrı Kuzey'e de bu deneyimi yaşatmıştı.

Yaklaşık dört derecelik suya giren yalnızca kendisi de değildi hatta. Ünlü manken ve sunucu ilk göz ağrı Kuzey'e de bu deneyimi yaşatmıştı.

Şıkel'in ardından birçok ünlü isim de bu tecrübeyi denemek isteyince unutulmaz anlar yaşandı tabii. Bunların ilki Mustafa Sandal'dı

Şıkel'in ardından birçok ünlü isim de bu tecrübeyi denemek isteyince unutulmaz anlar yaşandı tabii. Bunların ilki Mustafa Sandal'dı

Ardından Şevval Şahin, Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, Yasemin Tatlıses gibi isimler de modaya ayak uydurmuştu.

Ardından Şevval Şahin, Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, Yasemin Tatlıses gibi isimler de modaya ayak uydurmuştu.

Deneyimi son yaşayan isimse paylaşımına "itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı" notunu düşen Defne Samyeli olmuştu.

Deneyimi son yaşayan isimse paylaşımına "itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı" notunu düşen Defne Samyeli olmuştu.

O anları da içeriğimizde vermiştik:

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Sosyal medyada epey trend olan bu olaya ayak uyduran ünlüleri gördükçe yorum yapmadan edemeyen Gülben Ergen'in "bu ünlüler neden buzun içine girip ellerini kavuşturuyor bilen var mı?" paylaşımıysa dile fena düşmüştü.

Sosyal medyada epey trend olan bu olaya ayak uyduran ünlüleri gördükçe yorum yapmadan edemeyen Gülben Ergen'in "bu ünlüler neden buzun içine girip ellerini kavuşturuyor bilen var mı?" paylaşımıysa dile fena düşmüştü.

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Buzlu fıçı ya da küvet veya buz gibi soğuk suya girme akımına son olarak Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu oldu.

Buzlu fıçı ya da küvet veya buz gibi soğuk suya girme akımına son olarak Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu oldu.

Soğuk suya girme konusunda epey büyük zorluk yaşadığı yüzünden okunan Afra Saraçoğlu o anları da takipçileriyle paylaşmayı unutmadı.

Soğuk suya girme konusunda epey büyük zorluk yaşadığı yüzünden okunan Afra Saraçoğlu o anları da takipçileriyle paylaşmayı unutmadı.

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