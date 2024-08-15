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Tam Bir Akrep Kadını: Larissa Gacemer'in Eşi Burak Gacemer'le Çektiği Kıskançlık Videosu Büyük Güldürdü

Tam Bir Akrep Kadını: Larissa Gacemer'in Eşi Burak Gacemer'le Çektiği Kıskançlık Videosu Büyük Güldürdü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.08.2024 - 16:38

Sosyal medyanın şüphesiz en doğal ve eğlenceli çiftlerinden biri olan Larissa ve Burak Gacemer ikilisinin 'akrep kadını kıskançlığı' temalı son paylaşımı görenleri gülme krizine soktu adeta!

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2005 yılında çekim için Türkiye'ye gelen ve o dönemler mankenlik yapan Larissa Gacemer'in (Larissa Rodrigues) eski basketbolcu Burak Gacemer'le tanışmasıyla başlıyor bu aşk hikayesi.

2005 yılında çekim için Türkiye'ye gelen ve o dönemler mankenlik yapan Larissa Gacemer'in (Larissa Rodrigues) eski basketbolcu Burak Gacemer'le tanışmasıyla başlıyor bu aşk hikayesi.

Daha sonra uzun yıllar aşk yaşayan ikili 2011 yılında bir haftada karar alıp sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduktan sonra bir daha da hiç ayrılmadılar.

Daha sonra uzun yıllar aşk yaşayan ikili 2011 yılında bir haftada karar alıp sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduktan sonra bir daha da hiç ayrılmadılar.

Aşkları, romantiklikleriyle görenlere "bize ne nasip olur mu?" dedirtmeyi başaran Larissa ve Burak Gacemer çifti dönemin en sevimli çifti oldu adeta.

Aşkları, romantiklikleriyle görenlere "bize ne nasip olur mu?" dedirtmeyi başaran Larissa ve Burak Gacemer çifti dönemin en sevimli çifti oldu adeta.

Oldukça eğlenceli videolarla hepimizin sempatisini kazanan ikilinin her paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Oldukça eğlenceli videolarla hepimizin sempatisini kazanan ikilinin her paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Larissa Gacemer'in "Kıskanç değilim 😇" diyerek yaptığı paylaşımsa başta kıskanç akrep burçları olmak üzere herkesi kırdı geçirdi.

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Hadi gelin, kullanıcılardan gele yorumları da beraber görelim:

Hadi gelin, kullanıcılardan gele yorumları da beraber görelim:
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