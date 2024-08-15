Çok Az Kişinin Bildiği Hastalığını Açıklayan Nükhet Duru Yüzündeki Şişliğin "Dolgu" Sanıldığını Söyledi
Çok Az Kişinin Bildiği Hastalığını Açıklayan Nükhet Duru Yüzündeki Şişliğin "Dolgu" Sanıldığını Söyledi
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70'li ve 80'li yıllarda hayatımıza girip kariyerinde hızla yükselen Nükhet Duru, Türk Pop Müzik tarihinin en popüler ve güçlü seslerinden biri oldu.
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Geçtiğimiz aylarda 70'nci yaşını ünlülerin akın ettiği “Nükhet Duru 7.0” adlı zamansızlık temalı büyük bir partiyle kutlayan ünlü şarkıcı uzunca bir zaman konuşuldu hatırlarsanız.
Hem şarkıları hem de zaman zaman büyük tartışma yaratan açıklamaları ile magazin gündemine sıkça damgasını vuran usta sanatçı bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk olan Nükhet Duru, "Bu konuyu serdar Ortaç ile de konuştuk" açıklamasında bulunup küçük yaşlarda MS hastalığına yakalandığını duyurdu.
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"Çok erken kurtardığım bir hastalık. Adını bile bilmiyordum o zaman hastalığın. Daha belirgin de değildi. Doktorlar da bilmiyordu" diyerek yaşadığı o zorlu günleri anlattı.
"Sadece hani bugün konuşuluyor ya sürekli internet ortamında. 'Beyin gücü', 'beyine emir veriyorsun', konuştuğunu o duyuyor, bedenin duyuyor' falan... Ben bunu bilmeden içgüdüsel olarak 'hayır ben buna pes etmeyeceğim' demişim... Ve öyle kalkıp yürüdüm. Yani inan her gün 3 adımla, Yeşilçam filmi gibiydi. Her gün 3 adımla başladım ve sonra 'aaa' dedim, atıverdim sopayı...''
Zaman zaman estetiğin ucunu kaçırdığı iddialarıyla gündeme gelen Duru bu konuyla ilgili "Hastalığım için kortizon tedavisi görmem gerekiyor. Birazcık şişiyorum. ‘Dolguyu kaçırmış’ diyorlar. Ben de bozuntuya vermiyorum. 'Haklısın şekerim' diyorum. Ama öyle değil işte" diyerek işin aslını açıkladı.
Bir de hayat dersi veren ünlü şarkı "Aştığım şeylerin üzerine şikayet etmeyi sevmem. Neşem yerinde değilken bile öyle davranırım. Çünkü bu hem çevrenize yansıyor hem de insan kendi neşeli olduğuna inanıyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
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