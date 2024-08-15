Kaynana Arzu Sabancı Nazar Önlemi Aldı: Nazlı Sabancı Delikli Pareolu Kombiniyle Fena Eleştirildi!
Kaynana Arzu Sabancı Nazar Önlemi Aldı: Nazlı Sabancı Delikli Pareolu Kombiniyle Fena Eleştirildi!
Gündemden düşmeyen Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Nazlı Sabancı geliyor. Arzu Sabancı'nın poz vermelere doyamayan gelini Nazlı Sabancı delikli pareo elbisesiyle fena topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa sosyetesinin tanınan siması Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı ve Ömer ile Arzu Sabancı'nın büyük oğulları Hacı Sabancı 2017'de başlayan aşklarını 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına taşımıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle son dönemlerde sosyal medyayı daha aktif kullanan Sabancı ailesinin en dikkat çeken fertlerinden birine dönüşen Nazlı Sabancı'nın evlendikten sonra tarzını tepeden tırnağa değiştirdiği konuşuluyordu.
Sosyal medyayı doğru kullanamadığı ve "Demode" bulunan kombinleri yüzünden sık sık eleştiri toplayan sosyetik gelinin ayakları üzerinden yediği lincin de haddi hesabı yok adeta.
Uzunca bir süredir maaile tatillerden tatile gezen Nazlı gelin bulduğu her köşede poz vermeyi de ihmal etmedi tabii.
Geçtiğimiz gün de denizin keyfini çıkarttığı Bodrum'da bikini ve pareosuyla poz veren Nazlı Sabancı'nın bu kombini de takipçilerinden eleştiri topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biricik gelininin pozlarını görüp toz kondurmayan Arzu Sabancı'dan da nazar boncuğu ve kalpli bir emoji geldi.
Küçük bir ekip tarafından beğenilse de büyük bir kesim tarafından topa tutulan Nazlı gelinin hallerine gelen yorumları gelin beraber görelim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın