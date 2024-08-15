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Kaynana Arzu Sabancı Nazar Önlemi Aldı: Nazlı Sabancı Delikli Pareolu Kombiniyle Fena Eleştirildi!

Kaynana Arzu Sabancı Nazar Önlemi Aldı: Nazlı Sabancı Delikli Pareolu Kombiniyle Fena Eleştirildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.08.2024 - 11:28

Gündemden düşmeyen Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Nazlı Sabancı geliyor. Arzu Sabancı'nın poz vermelere doyamayan gelini Nazlı Sabancı delikli pareo elbisesiyle fena topa tutuldu.

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Bursa sosyetesinin tanınan siması Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı ve Ömer ile Arzu Sabancı'nın büyük oğulları Hacı Sabancı 2017'de başlayan aşklarını 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına taşımıştı.

Bursa sosyetesinin tanınan siması Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı ve Ömer ile Arzu Sabancı'nın büyük oğulları Hacı Sabancı 2017'de başlayan aşklarını 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına taşımıştı.

Özellikle son dönemlerde sosyal medyayı daha aktif kullanan Sabancı ailesinin en dikkat çeken fertlerinden birine dönüşen Nazlı Sabancı'nın evlendikten sonra tarzını tepeden tırnağa değiştirdiği konuşuluyordu.

Özellikle son dönemlerde sosyal medyayı daha aktif kullanan Sabancı ailesinin en dikkat çeken fertlerinden birine dönüşen Nazlı Sabancı'nın evlendikten sonra tarzını tepeden tırnağa değiştirdiği konuşuluyordu.

Sosyal medyayı doğru kullanamadığı ve "Demode" bulunan kombinleri yüzünden sık sık eleştiri toplayan sosyetik gelinin ayakları üzerinden yediği lincin de haddi hesabı yok adeta.

Sosyal medyayı doğru kullanamadığı ve "Demode" bulunan kombinleri yüzünden sık sık eleştiri toplayan sosyetik gelinin ayakları üzerinden yediği lincin de haddi hesabı yok adeta.

Onlardan birini de içeriğimizde vermiştik:

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Uzunca bir süredir maaile tatillerden tatile gezen Nazlı gelin bulduğu her köşede poz vermeyi de ihmal etmedi tabii.

Uzunca bir süredir maaile tatillerden tatile gezen Nazlı gelin bulduğu her köşede poz vermeyi de ihmal etmedi tabii.

Geçtiğimiz gün de denizin keyfini çıkarttığı Bodrum'da bikini ve pareosuyla poz veren Nazlı Sabancı'nın bu kombini de takipçilerinden eleştiri topladı.

Geçtiğimiz gün de denizin keyfini çıkarttığı Bodrum'da bikini ve pareosuyla poz veren Nazlı Sabancı'nın bu kombini de takipçilerinden eleştiri topladı.
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Biricik gelininin pozlarını görüp toz kondurmayan Arzu Sabancı'dan da nazar boncuğu ve kalpli bir emoji geldi.

Biricik gelininin pozlarını görüp toz kondurmayan Arzu Sabancı'dan da nazar boncuğu ve kalpli bir emoji geldi.

Küçük bir ekip tarafından beğenilse de büyük bir kesim tarafından topa tutulan Nazlı gelinin hallerine gelen yorumları gelin beraber görelim:

Küçük bir ekip tarafından beğenilse de büyük bir kesim tarafından topa tutulan Nazlı gelinin hallerine gelen yorumları gelin beraber görelim:
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