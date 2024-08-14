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Hafızalara Kazınan Yeşilçam Partnerleri Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?

Hafızalara Kazınan Yeşilçam Partnerleri Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.08.2024 - 18:17

Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı hesap yapay zekayı kullanarak oldukça keyifli ve bir o kadar göz dolduran bir işe imza attı. Yeşilçam sinemasının hafızalara kazınan çiftlerini gençleştirerek günümüzde yaşattı.

Ortaya çıkan görseller görenleri büyüledi!

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Hayatımıza girdiği günden bu yana akılalmaz işler çıkaran yapay zeka tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuruyor.

Hayatımıza girdiği günden bu yana akılalmaz işler çıkaran yapay zeka tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuruyor.

Ülkemizde, hayal dahi edemediğimiz görselleri bir anda karşımızda bulduğumuz yapay zekadan en çok nasibini alanlarsa şüphesiz tanınmış ve ünlü isimler oldu.

Ülkemizde, hayal dahi edemediğimiz görselleri bir anda karşımızda bulduğumuz yapay zekadan en çok nasibini alanlarsa şüphesiz tanınmış ve ünlü isimler oldu.

Yaptığımız çalışmalardan birini de buradan görebilirsiniz:

Bir yandan dünyayı pembelere bürüyen Barbie akımına dahil edilen ünlü güzeller oyuncaklar bebeklere dönerken,

Bir yandan dünyayı pembelere bürüyen Barbie akımına dahil edilen ünlü güzeller oyuncaklar bebeklere dönerken,

Öbür yandan karizmatik ünlülerimiz de popüler GTA oyunun karakterlerine dönüşebiliyor.

Öbür yandan karizmatik ünlülerimiz de popüler GTA oyunun karakterlerine dönüşebiliyor.

Bu tarz çalışmaları görmek bizi her seferinde güldürürken bazen de duygulandırabiliyor. Özellikle konu usta isimlerimiz olunca!

Bu tarz çalışmaları görmek bizi her seferinde güldürürken bazen de duygulandırabiliyor. Özellikle konu usta isimlerimiz olunca!

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"@yapayzekacann" isimli bir Instagram hesabı, bu sefer de "Hafızalara kazınan Yeşilçam partnerleri genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna cevap verdi!

"@yapayzekacann" isimli bir Instagram hesabı, bu sefer de "Hafızalara kazınan Yeşilçam partnerleri genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna cevap verdi!

Ayşen Gruda ve Şener Şen:

Ayşen Gruda ve Şener Şen:

Fatma Girik ve Cüneyt Arkın:

Fatma Girik ve Cüneyt Arkın:

Kadir İnanır ve Türkan Şoray:

Kadir İnanır ve Türkan Şoray:

Filiz Akın ve Tarık Akan:

Filiz Akın ve Tarık Akan:
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Adile Naşit ve Münir Özkul:

Adile Naşit ve Münir Özkul:

Nevra Serezli ve Kemal Sunal:

Nevra Serezli ve Kemal Sunal:

Siz ünlülerin bu hallerini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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