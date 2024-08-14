Hafızalara Kazınan Yeşilçam Partnerleri Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?

Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı hesap yapay zekayı kullanarak oldukça keyifli ve bir o kadar göz dolduran bir işe imza attı. Yeşilçam sinemasının hafızalara kazınan çiftlerini gençleştirerek günümüzde yaşattı.

Ortaya çıkan görseller görenleri büyüledi!