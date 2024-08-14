Hafızalara Kazınan Yeşilçam Partnerleri Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
Hafızalara Kazınan Yeşilçam Partnerleri Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
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Hayatımıza girdiği günden bu yana akılalmaz işler çıkaran yapay zeka tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuruyor.
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Ülkemizde, hayal dahi edemediğimiz görselleri bir anda karşımızda bulduğumuz yapay zekadan en çok nasibini alanlarsa şüphesiz tanınmış ve ünlü isimler oldu.
Bir yandan dünyayı pembelere bürüyen Barbie akımına dahil edilen ünlü güzeller oyuncaklar bebeklere dönerken,
Öbür yandan karizmatik ünlülerimiz de popüler GTA oyunun karakterlerine dönüşebiliyor.
Bu tarz çalışmaları görmek bizi her seferinde güldürürken bazen de duygulandırabiliyor. Özellikle konu usta isimlerimiz olunca!
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"@yapayzekacann" isimli bir Instagram hesabı, bu sefer de "Hafızalara kazınan Yeşilçam partnerleri genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna cevap verdi!
Ayşen Gruda ve Şener Şen:
Fatma Girik ve Cüneyt Arkın:
Kadir İnanır ve Türkan Şoray:
Filiz Akın ve Tarık Akan:
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Adile Naşit ve Münir Özkul:
Nevra Serezli ve Kemal Sunal:
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