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Yeşilçam'ın Güzellik Abidesi Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?

Yeşilçam'ın Güzellik Abidesi Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.04.2024 - 15:42

Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı bir hesap yapay zekayı kullanarak keyifli bir işe imza attı. Yeşilçam sinemasının birbirinden güzel kadınlarını gençleştirerek günümüzedeki gibi giydirdi. Ortaya çıkan görseller görenlerini beğenisini kazandı!

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Hayatımıza girdiği günden beri akılalmaz işler ortaya koyan yapay zeka sayesinde hayal dahi edemediğimiz işleri bir anda karşımızda bulabiliyoruz.

Hayatımıza girdiği günden beri akılalmaz işler ortaya koyan yapay zeka sayesinde hayal dahi edemediğimiz işleri bir anda karşımızda bulabiliyoruz.

Zaman zaman neyin gerçek neyin yapay zeka işi olduğunu bile anlamakta güçlük çektiğimiz durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz.

Zaman zaman neyin gerçek neyin yapay zeka işi olduğunu bile anlamakta güçlük çektiğimiz durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz.

Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan yapay zeka çalışmalarından en çok nasibi alanlarsa şüphesiz ki ünlü isimler!

Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan yapay zeka çalışmalarından en çok nasibi alanlarsa şüphesiz ki ünlü isimler!

Yaptığımız çalışmalardan bazılarını da buradan görebilirsiniz:

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Birbirinden popüler oyuncularımızın paralel evrende şarkıcıya dönüştüğü anlar da çok keyifli bir iş olmuştu.

Birbirinden popüler oyuncularımızın paralel evrende şarkıcıya dönüştüğü anlar da çok keyifli bir iş olmuştu.

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Kah yaşlanan, kah kilo alan ünlülerimiz bazen Barbie bebeğe dönüşüyor bazen de çocukluklarına geri dönüyor.

Kah yaşlanan, kah kilo alan ünlülerimiz bazen Barbie bebeğe dönüşüyor bazen de çocukluklarına geri dönüyor.
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Geçtiğimiz günlerde yeni görseller paylaşılmış ve "ekranların yakışıklıları bir anda saçlarını kaybedip kel kalsa nasıl görünürdü?" sorusuna cevap verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni görseller paylaşılmış ve "ekranların yakışıklıları bir anda saçlarını kaybedip kel kalsa nasıl görünürdü?" sorusuna cevap verilmişti.

👇👇

"@yapayzekacann" isimli Instagram hesabı, bu kez de "Yeşilçam kadınları genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt verdi!

"@yapayzekacann" isimli Instagram hesabı, bu kez de "Yeşilçam kadınları genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt verdi!

Hülya Koçyiğit:

Hülya Koçyiğit:

Emel Sayın:

Emel Sayın:

Gülşen Bubikoğlu:

Gülşen Bubikoğlu:
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Türkan Şoray:

Türkan Şoray:

Filiz Akın:

Filiz Akın:

Fatma Girik:

Fatma Girik:

Siz ünlülerin bu hallerini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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