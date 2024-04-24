Yeşilçam'ın Güzellik Abidesi Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
Yeşilçam'ın Güzellik Abidesi Oyuncuları Genç Halleriyle Günümüzde Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
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Hayatımıza girdiği günden beri akılalmaz işler ortaya koyan yapay zeka sayesinde hayal dahi edemediğimiz işleri bir anda karşımızda bulabiliyoruz.
Zaman zaman neyin gerçek neyin yapay zeka işi olduğunu bile anlamakta güçlük çektiğimiz durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz.
Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan yapay zeka çalışmalarından en çok nasibi alanlarsa şüphesiz ki ünlü isimler!
Birbirinden popüler oyuncularımızın paralel evrende şarkıcıya dönüştüğü anlar da çok keyifli bir iş olmuştu.
Kah yaşlanan, kah kilo alan ünlülerimiz bazen Barbie bebeğe dönüşüyor bazen de çocukluklarına geri dönüyor.
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Geçtiğimiz günlerde yeni görseller paylaşılmış ve "ekranların yakışıklıları bir anda saçlarını kaybedip kel kalsa nasıl görünürdü?" sorusuna cevap verilmişti.
"@yapayzekacann" isimli Instagram hesabı, bu kez de "Yeşilçam kadınları genç halleriyle günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu?" sorusuna yanıt verdi!
Hülya Koçyiğit:
Emel Sayın:
Gülşen Bubikoğlu:
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Türkan Şoray:
Filiz Akın:
Fatma Girik:
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