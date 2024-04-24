Eşi Bianca'ya Zorla Giydirdiği İddia Edilen Kıyafetler Yüzünden Linçlenen Kanye West +18 Film İşine Giriyor
Eşi Bianca'ya Zorla Giydirdiği İddia Edilen Kıyafetler Yüzünden Linçlenen Kanye West +18 Film İşine Giriyor
Kanye West ve eşi Bianca Censori sadece yabancı magazinin değil bizim magazinimizin manşetlerinden de düşmüyor. Tuhaf hareketler sergileyen Kanye, eşini yarı çıplak kıyafetler giymeye zorladığı iddasıyla linçleniyor. TMZ'nin haberine göre, yeni işlere girişen ünlü rapçinin yetişkinlere yönelik bir film stüdyosu açmayı düşümesi 'şimdi tam oldu' dedirtti.
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Aranızda Kanye West yeni adıyla Ye'yi tanımayan kalmamıştır eminim ki. Kendisini şarkılarıyla tanımayanlar bile sosyal medyadaki tuhaf paylaşımlarıyla tanımış durumda.
Kanye West 7 yıllık evliliklerini 2021'in Şubat ayında bitirmek için boşanma davası açan Kim Kardashian'dan sonra gerçekten çok değişti.
4 çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra durmadan radikal açıklamalar yapan bir yandan da enteresan hareketler sergileyen Kanye, yaşça küçük sevgilisi Bianca Censori ile evlendi.
2023 yılında evlenen çiftin alışılmışın dışındaki kombinlerle sokakta gezmeleri tüm dünya basınında da yankı bulmuş durumda.
Sosyal medya hesabından sık sık Bianca'nın nude'larını paylaşan Kanye'nin eşini zorla yarı çıplak şekilde giydirdiği haberleri de büyük tepki çekmeye devam ediyor.
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Her adımı olay olan ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde TMZ'ye verdiği röportajla bir kez daha gündeme geldi! Açıklamalarıyla şaşkına çeviren Kanye "Yeezy bayrağı altında yepyeni bir pornografi stüdyosu açmayı planladığını" söyledi.
Verdiği açıklamaya göre söz konusu projeyi hayata geçirmek için adım atan Kanye, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'ın eski eşi Mike Moz ile fikir alışverişi yapıyor.
Kanye West'in bir temsilcisi, birkaç yıldır yetişkin film sektörüne girme fikrini düşündüğünü iddia etti. Bu yaz açmayı planladığı porno stüdyosu hakkında henüz kamuya açık şekilde açıklama yapmadı.
Belki bilenler vardır; Rapçi Kanye West'in pornografi ile bir geçmişi var, kendisi 2018 Pornhub Ödülleri'nin resmi kreatif direktörü olarak görev yapmış gecede "I Love It" şarkısını seslendirmişti.
"Hollywood dev bir genelev. Pornografi ailemi yok etti, bağımlılıkla uğraşıyorum!" diyerek eski eşi ve çocuklarıyla bu yüzden arasının bozulduğunu da belirtmişti.
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