Eşi Bianca'ya Zorla Giydirdiği İddia Edilen Kıyafetler Yüzünden Linçlenen Kanye West +18 Film İşine Giriyor

Kanye West ve eşi Bianca Censori sadece yabancı magazinin değil bizim magazinimizin manşetlerinden de düşmüyor. Tuhaf hareketler sergileyen Kanye, eşini yarı çıplak kıyafetler giymeye zorladığı iddasıyla linçleniyor. TMZ'nin haberine göre, yeni işlere girişen ünlü rapçinin yetişkinlere yönelik bir film stüdyosu açmayı düşümesi 'şimdi tam oldu' dedirtti.