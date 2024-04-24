Zeynep Bastık'ın Bebek Bezini Andıran Kombini Goygoycuların Eleştirilerinden Epey Nasiplendi!
Zeynep Bastık'ın Bebek Bezini Andıran Kombini Goygoycuların Eleştirilerinden Epey Nasiplendi!
Son teklisi 'LAN' ile ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, verdiği konserler kadar giydiği kıyafetlerle de dikkat çeker oldu. Ünlü şarkıcının bir çekimde giydiği kombin gözleri yorarken goygoycuların da diline düşmekten kurtulamadı!
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Kıvırcık kahküllü saçları, deri koltuğu ve mikrofonuyla hafızalara kazınan Zeynep Bastık yaptığı cover şarkılarla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
2019 yılında Türkçe rapin popüler ismi Ezhel'in listebaşı şarkısı Felaket'e yaptığı coverdan sonra patlayan Bastık, vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç'ın yanında yaklaşık üç yıl boyunca tecrübe kazandı.
Müzik dünyasına "Bırakman Doğru mu?" ve "Ara" gibi parçalarla sağlam girişinden sonra tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman magazin gündemine oturan ünlü şarkıcı son olarak söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "LAN" parçasıyla listeleri altüst etti adeta.
Billboard Global Top 10 listesine girerek adını dünyaya duyuran Zeynep Bastık'ın bu kadar popülerleşmesinden sonra hem konserleri hem de giydiği kombinler çok konuşulur oldu.
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Geçtiğimiz gün bir çekim esnanından kareleri yayınlandı genç şarkıcının. Altındaki altın rengi pullu parçayı beze benzetenler Zeynep Bastık'ın kombinini epey eleştirdi.
Hadi gelin yorumları beraber okuyalım...
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Siz Zeynep Bastık'ın kombinini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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