Zeynep Bastık'ın Bebek Bezini Andıran Kombini Goygoycuların Eleştirilerinden Epey Nasiplendi!

Son teklisi 'LAN' ile ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, verdiği konserler kadar giydiği kıyafetlerle de dikkat çeker oldu. Ünlü şarkıcının bir çekimde giydiği kombin gözleri yorarken goygoycuların da diline düşmekten kurtulamadı!