Ece Çeşmioğlu ile İkinci Bebeklerini Kucağına Alan Taner Ölmez'in 23 Nisan'ı Aile Pozuyla Kutlaması Mest Etti

Yeteneğiyle çoğu oyuncuya taş çıkaran Taner Ölmez ve biricik eşi Ece Çeşmioğlu'nun evlilikleriyle herkese gıpta ettiriyor. İkinci çocuklarını da kucaklarına alan oyuncu çiftin 23 Nisan'ı kutladıkları aile pozu yürekleri sımsıcak etti adeta.