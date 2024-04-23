Ece Çeşmioğlu ile İkinci Bebeklerini Kucağına Alan Taner Ölmez'in 23 Nisan'ı Aile Pozuyla Kutlaması Mest Etti
Ece Çeşmioğlu ile İkinci Bebeklerini Kucağına Alan Taner Ölmez'in 23 Nisan'ı Aile Pozuyla Kutlaması Mest Etti
Yeteneğiyle çoğu oyuncuya taş çıkaran Taner Ölmez ve biricik eşi Ece Çeşmioğlu'nun evlilikleriyle herkese gıpta ettiriyor. İkinci çocuklarını da kucaklarına alan oyuncu çiftin 23 Nisan'ı kutladıkları aile pozu yürekleri sımsıcak etti adeta.
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2013-2015 yılları arasında yayınlanıp televizyon tarihine damgasını vuran Medcezir dizisinde rol alan Taner Ölmez "Mert Asım Serez" karakteriyle gönülleri fethetmişti.
Popüler yapım final yaptıktan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol almış ardından da Mucize Doktor'da "Ali Vefa" karakteriyle oyunculuğunu zirveye taşımıştı.
Sadece işiyle değil özel hayatıyla da gündemimizde olan Ölmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla 28 Haziran 2021 tarihinde evlenmişti. Oyuncu ikilinin nikahını da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıymıştı.
Aşklarıyla magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasına giren ikili 2022 yılının Mart ayında ilk kez anne-baba olmuş ve kızları Zeynep'i kucaklarına almıştı.
Kızlarıyla aşırı minnoş bir aile olan Ece ve Taner çiftinden bir müjdeli haber daha gelmişti. Güzel oyuncu Çeşmioğlu 14 Mart'ta doğum yapmıştı.
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Taner Ölmez "Oğlumuzun ismi Hazar olabilir” diyerek adını ilk kez açıkladığı oğluyla verdiği ilk kareyle de gözlerden kalpler çıkarmıştı.
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında gösterilen Taner Ölmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı eşi Ece Çeşmioğlu ve iki çocuğuyla kutladı.
"23 Nisan Kutlu Olsun 👶🏼🎈🤍" notuyla paylaşılan Ölmez ailesinin karesini görenler bir yandan "maşallah" derken bir yandan da beğeni yağmuruna tuttu.
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