Suphiye Orancı'nın Kuzeninden Uğur Dündar'la İlişkilerinde Bilinmeyen İddialar: Çınar Otel Detayı Dikkat Çekti

'O dönem hamileydi. Bana ilk çocuğunun babasının Erol olduğunu kendisi söyledi. Bu Erol, sarışın, yakışıklı gençti. Sonradan Suphiye ile yollarımız ayrıldı. Uzun yıllar bir daha görüşmedik. Kendisi Almanya'ya gitti. Almanya'ya gidiş sebebinin de Türkiye'de tanıştığı bir Alman bir mühendis sebebiyle olduğunu biliyorum. Bu mühendis onu Almanya'ya götürdü. Sonradan bir daha kendisi ile görüşmedim.'