Metin Akpınar'ın Yakın Arkadaşı Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı'ya Dikkat Çeken Sözler!
Metin Akpınar'ın Yakın Arkadaşı Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı'ya Dikkat Çeken Sözler!
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme ve DNA sonucuyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini Müge Anlı'da arıyor. Hem kendisinin hem de yayına bağlananlanların iddiaları sonrası gözler anne Suphiye Orancı'ya çevrilmiş durumda. Daha önce Akpınar'dan desteğini esirgemeyen arkadaşı Nilgün Belgün'ün 'Başıma bir şey gelmeyecekse...' diyerek yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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Metin Akpınar'ın eşi Göksel Özdoğdu'yla beraberken yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızlarının olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Usta oyuncunun kızlarından Duygu Nebioğlu, öz babasının Akpınar olduğunu kanıtladığı günden bu yana yaptığı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çekiyordu.
Kendisi bugünlerde, en son 2010 yılında görüştüğü annesini bulmak için yardım istediği Müge Anlı'da Suphiye Orancı'yı arıyor.
Canlı yayındaki yapılan açıklamaların her biri izleyicilerin ağzını açık bırakan cinsten olmaya başladı. Örneğin, ilk başta ulaşmaya çalıştığı annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu anlatan Duygu Nebioğlu, toplam 6 çocuğu olduğunu söylemişti.
Ardından da ablasının babasının da tıpkı kendisi gibi ünlü bir adamdan dünyaya geldiğini iddia edince ortalık bir kez daha hareketlenmişti.
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Uğur Dündar, Ümit Besen, Ferdi Özbeğen, İbrahim Tatlıses gibi birçok ismin adı söz konusu davaya karışmış durumda.
"Kaç çocuk mahvoldu, sadece 4 mü sanıyorsunuz?" diyip, birinci bölümün bittiğini ve artık ikinci bölümün başladığını söyleyen Duygu Nebioğlu'nun son açıklaması da çok konuşuldu.
Metin Akpınar, bu süreçte birçok kişinin eleştirisine maruz kalsa da yakın arkadaşı Nilgün Belgün tarafından bir olsun yalnız bırakılmadı.
Duygu Nebioğlu'nun ilk kez ortaya çıktığı dönemlerde dostu Akpınar'la eski bir karesini paylaşan Belgün ""Şu anda 82 yaşında olan bir sanatçının artık üstüne gitmemeli zaten yaşadıklarından yeterince üzülen bu adamın daha fazla saygınlığını yıpratmamalı" demişti.
Bu açıklamanın sonrasında "Bir erkeğe sormadan çocuk sahibi olmak doğru bir şey değil" ifadelerini de kullanan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün de "Kadın da enteresan, ünlüler kervanına binmiş gidiyor, gülmemek elde değil! Benim başıma böyle bir şey gelse, 'başa gelen çekilir' derdim herhalde." demişti.
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Müge Anlı'daki olayların iyice sarpa sarmasından sonra Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Nilgün Belgün sözleri bir hayli dikkat çekti!
"Hadi bir kez hata oldu diyelim ”bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer“ diye bir söz vardır" açıklaması da gözden kaçmadı.
Belgün, bu süreçte babalık davası açılan isimlerden biri olan Gazeteci Uğur Dündar'a da desteğini belirtti.
Siz Nilgün Belgün'ün açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz peki, haklı mı? Hadi yorumlarda buluşalım...
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