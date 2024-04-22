Metin Akpınar'ın Yakın Arkadaşı Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı'ya Dikkat Çeken Sözler!

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme ve DNA sonucuyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini Müge Anlı'da arıyor. Hem kendisinin hem de yayına bağlananlanların iddiaları sonrası gözler anne Suphiye Orancı'ya çevrilmiş durumda. Daha önce Akpınar'dan desteğini esirgemeyen arkadaşı Nilgün Belgün'ün 'Başıma bir şey gelmeyecekse...' diyerek yaptığı paylaşım dikkat çekti.