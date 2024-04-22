Serenay Sarıkaya'yla Göndermeleşmeleri Bitmeyen Cem Yılmaz'ın Yeni Sembolik Paylaşımı Kafa Yaktı!

Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile göndermeleşmeleri bitmek tükenmek bilmeyen Cem Yılmaz'dan son olarak sert bir çıkış gelmişti! 'Geri zekalı' diyerek tepki gösteren ünlü komedyen bu sefer de metaforik bir paylaşım yaparak goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.