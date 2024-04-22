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Serenay Sarıkaya'yla Göndermeleşmeleri Bitmeyen Cem Yılmaz'ın Yeni Sembolik Paylaşımı Kafa Yaktı!

Serenay Sarıkaya'yla Göndermeleşmeleri Bitmeyen Cem Yılmaz'ın Yeni Sembolik Paylaşımı Kafa Yaktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.04.2024 - 10:41

Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile göndermeleşmeleri bitmek tükenmek bilmeyen Cem Yılmaz'dan son olarak sert bir çıkış gelmişti! 'Geri zekalı' diyerek tepki gösteren ünlü komedyen bu sefer de metaforik bir paylaşım yaparak goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.

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Rol aldığı, imza attığı her yapımla, her gösterisiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

Rol aldığı, imza attığı her yapımla, her gösterisiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz özel hayatıyla da çok konuşuluyor.

Yoğun ilgi gören CMXXIV adlı gösterisiyle uzun süre sonra sahnelere geri dönse de şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kendisi.

Yoğun ilgi gören CMXXIV adlı gösterisiyle uzun süre sonra sahnelere geri dönse de şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kendisi.

"Bu göndermeler neyin nesi?" diye merak edenler için de konuyu şöyle anlatalım; her şey adı ülke sınırlarını aşan Serenay Sarıkaya GQ tarafından New York'ta düzenlenen ödül gecesine derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etmesiyle başladı.

"Bu göndermeler neyin nesi?" diye merak edenler için de konuyu şöyle anlatalım; her şey adı ülke sınırlarını aşan Serenay Sarıkaya GQ tarafından New York'ta düzenlenen ödül gecesine derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etmesiyle başladı.

Sosyal medyada ünlü oyuncunun "birbirinden fazla ayrı" bulunan göğüsleri hakkında yorumlar yapılmaya başladı. Cem Yılmaz, tam da o zamanda 1982 yılında hayatını kaybeden komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşınca ortalık karıştı.

Sosyal medyada ünlü oyuncunun "birbirinden fazla ayrı" bulunan göğüsleri hakkında yorumlar yapılmaya başladı. Cem Yılmaz, tam da o zamanda 1982 yılında hayatını kaybeden komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşınca ortalık karıştı.

Herkes bu paylaşımın eski aşkına bir gönderme olduğunu düşündü ve bunun üzerinden ünlü komedyene tepki yağdı. Yılmaz ise bu paylaşımı yaşadığı göz sorunu nedeniyle paylaştığını söylese de pek inandırıcı bulunmadı.

Herkes bu paylaşımın eski aşkına bir gönderme olduğunu düşündü ve bunun üzerinden ünlü komedyene tepki yağdı. Yılmaz ise bu paylaşımı yaşadığı göz sorunu nedeniyle paylaştığını söylese de pek inandırıcı bulunmadı.

Cem Yılmaz'ın açıklamasını okumak isterseniz sizi böyle alalım...

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Gündem olan paylaşımdan bir süre sonra sessiz kalan Serenay Sarıkaya da bombayı patlattı. New York pozlarının arasına gözlerini şaşı yaptığı bir pozu da ekleyince missileme iddiaları da havada uçuştu.

Gündem olan paylaşımdan bir süre sonra sessiz kalan Serenay Sarıkaya da bombayı patlattı. New York pozlarının arasına gözlerini şaşı yaptığı bir pozu da ekleyince missileme iddiaları da havada uçuştu.

Haberin tüm detaylarını da bu içeriğimizde anlattık:

Tam konu kapandı derken, yine olanlar oldu! Cem Yılmaz biri ısırılmış iki kurabiye paylaşıp "Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar" diyince ikinci kez meme göndermesi yaptığı düşünülünce ortalık bir daha karıştı.

Tam konu kapandı derken, yine olanlar oldu! Cem Yılmaz biri ısırılmış iki kurabiye paylaşıp "Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar" diyince ikinci kez meme göndermesi yaptığı düşünülünce ortalık bir daha karıştı.

Bu paylaşıma da birçok yorum yağdı elbette...

İkinci paylaşımın ardından lincin dozunun arttığını fark eden Cem Yılmaz, Twitter hesabından "geri zekalılar" diyerek sert çıktı.

İkinci paylaşımın ardından lincin dozunun arttığını fark eden Cem Yılmaz, Twitter hesabından "geri zekalılar" diyerek sert çıktı.

Yapılan çıkıştan sonra yeniden hareketlenen sosyal medyan gelen yorumları da sizler için derledik:

Yine yerinde duramadığını fark ettiğimiz Cem Yılmaz yine Twitter'dan bir paylaşımla kafaları allak bullak etti. Herhangi bir yazı yazmadan teleskop paylaşılınca yorumlar havada uçuştu.

Yine yerinde duramadığını fark ettiğimiz Cem Yılmaz yine Twitter'dan bir paylaşımla kafaları allak bullak etti. Herhangi bir yazı yazmadan teleskop paylaşılınca yorumlar havada uçuştu.
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twitter.com
twitter.com

Bu konu daha da uzayacak gibi duruyor gerçekten! Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara gelin...

Bu konu daha da uzayacak gibi duruyor gerçekten! Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara gelin...

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