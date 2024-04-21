Yine mi Meme Göndermesi? Cem Yılmaz'ın Kurabiye Paylaşımı Serenay Sarıkaya'ya Yoruldu!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki meme göndermeleşmeleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdi kim ne paylaşacak diye merak eder hale gelmiştik ki, Cem Yılmaz'dan yeni atak geldi. Birisi ısırılmış iki acıbadem kurabiyesi paylaşan ünlü komedyenin paylaşımı kimilerini güldürürken kimilerine de yaka silktirdi!