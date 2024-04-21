Yine mi Meme Göndermesi? Cem Yılmaz'ın Kurabiye Paylaşımı Serenay Sarıkaya'ya Yoruldu!
Yine mi Meme Göndermesi? Cem Yılmaz'ın Kurabiye Paylaşımı Serenay Sarıkaya'ya Yoruldu!
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki meme göndermeleşmeleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdi kim ne paylaşacak diye merak eder hale gelmiştik ki, Cem Yılmaz'dan yeni atak geldi. Birisi ısırılmış iki acıbadem kurabiyesi paylaşan ünlü komedyenin paylaşımı kimilerini güldürürken kimilerine de yaka silktirdi!
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Zaman zaman magazin gündemine bomba gibi düşen aşklar var biliyorsunuz ki... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişki de tam olarak bunlardan biriydi!
1.5 yıl boyunca Defne Samyeli'yle beraber olduktan sonra gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Cem Yılmaz 'ın oyuncuyla ilişkisi 2021 yılında başlamıştı.
Bu ilişki ne kadar sürer diye tartışmalar da peşi sıra gelmişti. Kimilerine göre uzun soluklu olacağı düşünülen ikilinin aşkları aynı yıl içinde bitmişti.
Şu sıralar Necla Karahalil'le gel-gitli bir aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz, 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesindeki dekolteli elbisesiyle gündem olan eski aşkına gönderme yaptığı düşünüldü.
Bunun nedeni olarak da ünlü komedyenin dekolteli pozlar konuşulurken Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması gösterildi. Pek çok kişi bu karenin Serenay Sarıkaya'nın "memelerine gönderme" olduğunu düşündü.
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Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz'ın yorumları sınırlandırılan paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı desek yeridir.
Bu paylaşımı yaptıktan sonra bir süre sessizliğe bürünen ünlü komedyen tepkilerin artmasından sonra bir gözünde görme kaybı olduğu için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, eski sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmış gibiydi... Ta ki geçen güne kadar!
Derin dekolteli elbisesiyle boy gösterdiği New York'tan yeni kareler paylaşan Sarıkaya'nın şaşı pozu Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı!
Veeee olanlar yine oldu! Bir türlü yerinde duramayan Cem Yılmaz misillemeye misilleme yapar gibi yeni paylaşımıyla çıkageldi.
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Yorumlara sınırlandırarak yeni bir kare paylaşan Yılmaz'ın, "Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar" notlu paylaşımı yine meme göndermesi olarak düşünüldü...
Yağmur Çevik'in paylaştığı takipçi mesajına göre, Cem Yılmaz gösteri anında estetik karşıtı cümleler kurarak "Bana çirkin diyorlar, ne buluyor Serenay bunda diyorlar" ifadelerini kullanmış.
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