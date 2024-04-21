Ece Seçkin, Mert Demir'in Sükunetle Söylediği 'Ateşe Düştüm'de Acayip Yükselen Yılmaz Morgül'ü Taklit Etti
Ece Seçkin, Mert Demir'in Sükunetle Söylediği 'Ateşe Düştüm'de Acayip Yükselen Yılmaz Morgül'ü Taklit Etti
Her yaptığı olay olan Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde bir programın canlı yayınına katılmıştı. Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını okuma tarzını eleştirip kendine has tarzıyla parçayı apayrı bir noktaya taşıyan Morgül dillere de düşmüştü tabii. Konuya dahil olan Ece Seçkin, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm yorumunu taklit ederek herkesi güldürdü.
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Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline dönüşen Mert Demir mikrofon başına geçtiği parçalarıyla gönülleri fethetmiş durumda.
Son günlerde kendisini güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı gizemli aşkla konuşuyoruz biliyorsunuz ki. Ancak Demir'in piyasaya sürdüğü şarkıları da en az aşk hayatı kadar dikkat çekiyor desek yeridir.
O Ses Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Mert Demir'in adını herkese duyuran, sosyal medyamızı ve radyomuzu ele geçiren parçası "Ateşe Düştüm" hala oldukça popüler.
Şarkı öyle bir patladı ki; birçok şarkıcı kendine has tarzıyla yine ve yeniden ateşe düştü! Bu isimlerden biri de Yılmaz Morgül oldu.
Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına katılan Morgül, böyle bir şarkıyı bu kadar sakin bir ses tonuyla söyleyen Mert Demir'e kızarak parçayı yeniden seslendirmişti.
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Kendine has yorumuyla şarkısıyı söylerken inanılmaz yükselen Morgül'ün o anlarını da buradan izleyebilirsiniz:
Konu ti'ye alınacak bir konu olur da Şahan Gökbakar rahat durur mu? Elbette duramadı ve Yılmaz Morgül'ü perukla şalla taklit etti.
Ünlü komedyenin paylaşımının üzerinden birkaç güç çektikten sonra bir bomba da Ece Seçkin'den geldi.
Hem TikTok hem de Instgram hesabından paylaştığı Yılmaz Morgül taklidi videosuna "Yılmaz Morgül 💜💜💜💜💜💜" notunu ekleyen Ece Seçkin ortalığı kırdı geçirdi.
Bakalım sosyal medya kullanıcıları Ece Seçkin'in Yılmaz Morgül taklidi hakkında neler söylemiş...
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