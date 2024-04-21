Ece Seçkin, Mert Demir'in Sükunetle Söylediği 'Ateşe Düştüm'de Acayip Yükselen Yılmaz Morgül'ü Taklit Etti

Her yaptığı olay olan Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde bir programın canlı yayınına katılmıştı. Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısını okuma tarzını eleştirip kendine has tarzıyla parçayı apayrı bir noktaya taşıyan Morgül dillere de düşmüştü tabii. Konuya dahil olan Ece Seçkin, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm yorumunu taklit ederek herkesi güldürdü.