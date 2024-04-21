Hande Yener'in "Acı Veriyor" Şarkısını Yeniden Seslendiren Seda Sayan Çoğu Kişiye Acı Vererek Sınıfta Kaldı

Seda Sayan, pop müziğinin güçlü ismin Hande Yener'in 2004 yılında seslendirip hala akıllarımızda olan 'Acı Veriyor' parçasını yeniden seslendirdi. Sesi ve söyleyiş tarzıyla sınıfta kalan Seda Sayan birçok kullanıcıya da gerçekten acı verdi!