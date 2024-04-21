Hande Yener'in "Acı Veriyor" Şarkısını Yeniden Seslendiren Seda Sayan Çoğu Kişiye Acı Vererek Sınıfta Kaldı
Hande Yener'in "Acı Veriyor" Şarkısını Yeniden Seslendiren Seda Sayan Çoğu Kişiye Acı Vererek Sınıfta Kaldı
Seda Sayan, pop müziğinin güçlü ismin Hande Yener'in 2004 yılında seslendirip hala akıllarımızda olan 'Acı Veriyor' parçasını yeniden seslendirdi. Sesi ve söyleyiş tarzıyla sınıfta kalan Seda Sayan birçok kullanıcıya da gerçekten acı verdi!
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Türk Pop Müziği denildiğinde şüphesiz akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi Hande Yener'dir. Kendisi için yılların eskitemediği bir şarkıcı da diyebiliriz.
Bir dönem Sezen Aksu'a geri vokallik yaptıktan sonra 2000'lerin başında kendi albümünü çıkaran Yener, hem yaza damga vuran hem de duygusal anlarımıza tercüman olan şarkılar sürdü piyasaya.
"Yalanın Batsın", "Acele Etme", "Kırmızı", "Aşkın Ateşi", ve "Romeo" gibi parçalarıyla müzik listelerinin zirvesine yerleştiğini de bilmeyen yoktur. Zira o dönem hepimizin radyolarında sürekli Hande Yener çalışıyordu.
Yıllardır hayatımızda olup bir an olsun sıkılmadığımız güçlü şarkıcının her konseri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Konserlerinde giydiği sahne kıyafetleriyse bazen goygoycuların diline düşebiliyor tabii.
Enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen Hande Yener'in yüreklerimize dokunan, dinlerken kimimizi de gözyaşlarına boğan parçaları var. Bunlardan birisi de "Acı Veriyor" adlı şarkı!
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Birçok radyonun müzik listesinin bir numarasına yerleşen hiti Acı Veriyor'un üzerinden tam 20 yıldı geçmiş. Ama hala her kelimesi aklımızda, her dinleyişimizde tüylerimizi diken diken ediyor...
2004 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulan bu parça bir süredir sosyal medyada yeniden gündem olmuş durumdaydı. Bunun nedeni ise Sayan'ın 17 yıl önce programında konuk olan Hande Yener ile beraber ‘Acı Veriyor’ şarkısını söylediği anların viral olması.
O anları izlemeyen ya da yeniden izlemek isteyenler için videoyu böyle bırakalım...
Seenlerinin istediği üzerine Yener'in şarkısını günümüzde yeniden seslendirmek için stüdyoya giren Seda Sayan'ın kendine has yorumu da dijital platformlarda yayınlandı.
Söz ve müziği Altan Çetin'e ait olan parçayı yeniden seslendiren Sayan, klibinin bir kesitini "‘Acı Veriyor’ yayında. Keyifli dinlemeler 🥰" notuyla paylaştı.
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Seda Sayan'ın biricik arkadaşlarından Safiye Soyman paylaşımının altına gelip çok beğendiğini söyleyerek övgüler yağdırdı.
Ancak genel olarak sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine baktığımızda Seda Sayan'ın yorumu Hande Yener'inkinin yanında pek de etkili olmayarak sınıfta kaldı!
Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı yorumları beraber okuyalım...
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Peki siz Seda Sayan'ın yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
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