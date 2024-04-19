Eril Enerjisiyle Ortalığı Yakan Kerimcan Durmaz'ın Alışılmadık Türdeki Yeni Şarkısı ve Klibi Olay Oldu

Son dönemlerde eril enerjisi arşa çıkan Kerimcan Durmaz'ın eski halinden eser kalmadığını söyleyebiliriz. Vlog çekimlerine yeni şarkıları ve bunu süsleyen klipleriyle sosyal medyaya damgasını vuran ünlü fenomen bu sefer de 'Nerdesin' parçasıyla herkesi şaşkına çevirdi.