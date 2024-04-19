Eril Enerjisiyle Ortalığı Yakan Kerimcan Durmaz'ın Alışılmadık Türdeki Yeni Şarkısı ve Klibi Olay Oldu
Eril Enerjisiyle Ortalığı Yakan Kerimcan Durmaz'ın Alışılmadık Türdeki Yeni Şarkısı ve Klibi Olay Oldu
Son dönemlerde eril enerjisi arşa çıkan Kerimcan Durmaz'ın eski halinden eser kalmadığını söyleyebiliriz. Vlog çekimlerine yeni şarkıları ve bunu süsleyen klipleriyle sosyal medyaya damgasını vuran ünlü fenomen bu sefer de 'Nerdesin' parçasıyla herkesi şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aranızda sosyal medya kullanıp da Kerimcan Durmaz'ı tanımayan hatta kendisinin videolarına en bir kez olsun denk gelmeyen var mı?
Tanıdığımız birkaç fenomen gibi makyaj ve dans videolarıyla hayatımıza girip adını geniş kitlelere duyuran Kerimcan lügatımıza "aşkıımm olayyssınnnn" gibi cümleleri de ekleyen kişi.
Ünlü fenomenin takipçileri bilecektir; kendisi bir dönem adeta sırra kadem basarak ortalıktan kaybolmuştu. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Durmaz'ın geri dönüşü efsane oldu.
Yeniden eskisi gibi paylaşımlar yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz, yakın arkadaşı Samet Liçina'yla beraber şehir şehir gezip vloglar çekiyor.
Sadece bu yüzden üzerine toplamıyor kendisi! Bir anda yüklenen; nasıl, nereden ve niye çıktığını da tam olarak anlayamadığımız eril enerjisi kendisini sosyal medyanın zirvesine taşıyan asıl sebep!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sakallarını uzatan, deli gibi spor salonuna saran Kerimcan'ın "çok fena geliyorum hazır olun" notlu paylaşımlarından sonra ne geleceğini hepimiz merak eder olmuştuk.
Yeni şarkı ve klip heyecanı içinde olduğunu açıklayan fenomen çekimlerden de kareler paylaştı ama karşımıza nasıl bir kliple çıkacağına dair hiç tüyo vermedi.
Geçtiğimiz günlerde yeni single'ına dair ilk görseli yayınlayan Kerimcan Durmaz, şarkı kapağında kaslarını sergiledi adeta..
Veeeee büyük gün geldi! "NERDESİN YAYINDA!" notuyla alışık olmadığımız tarzdaki yeni parçasından kesit yayınlayan Kerimcan Durmaz'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Önce sizin için klibin paylaşılan kesitini böyle bırakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın