Sürekli Yükselişte Olan Eril Enerjisini Kapaklara Sığdıramayan Kerimcan Durmaz Bu Sefer Dillere Fena Düştü!
Sürekli Yükselişte Olan Eril Enerjisini Kapaklara Sığdıramayan Kerimcan Durmaz Bu Sefer Dillere Fena Düştü!
Yeni single'ı 'Neredesin'i duyurmak için kapak fotoğrafı paylaşan Kerimcan Durmaz'ın erillikte seviye atladığı pozu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Uzun bir süre ortalıktan kaybolup, geçtiğimiz aylarda hayatlarımıza fazlasıyla hızlı bir dönüş yapan Kerimcan Durmaz, şimdilerin en popüler ve en merak edilen sosyal medya fenomenlerinden desek hiç de abartmış olmayız!
Yakın arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği videolarla gündeme oturan ve o günden beri de düşmeyen Kerimcan'ın son aylarda tüm gözleri üzerine toplamasının sebebi ise malumunuz... Hiç beklemediğimiz anda, aniden yüklenen ve nereden çıktığını da tam kestiremediğimiz eril enerjisi!
İlk önce ufak ufak belirtiler göstererek taşımaya başladığı eril enerjisini zaman içinde depar atar gibi arşa çıkaran Kerimcan Durmaz, en son dudak dolgularını aldıracağını açıklamış saçının modelini değiştirmişti.
Sonra inanın ne olduğunu anlamadık! Yıllardır sağdaki haline, buram buram yayılan dişil enerjisi ve feminen hallerine enerjik olduğumuz Kerimcan gitti. Baya saçlı sakallı, ciddi bakışlı bir erkek geldi!
Biz daha bu geçişi sindirmeye ve anlamlandırmaya çalışıyorduk ki yeni single'ını aşağıda gördüğünüz pozla duyuran Kerimcan Durmaz, bir de vücut yaptığını gösterip herkese şok geçirtti!
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Elbette bu radikal değişimi ilk günden beri destekleyenler hatta dibi düşenler oldu ama bir o kadar da anlamlandıramayan vardı. Gelin, Erilcan'ın son hali kime ne dedirtmiş beraber bakalım! 👇
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