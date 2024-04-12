Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Vücudunun Yarısını Kaplaması İçin Seçtiği Dövme Dumura Uğrattı!
Yerli Jake Gyllenhaal'ımız Çağlar Ertuğrul'un Vücudunun Yarısını Kaplaması İçin Seçtiği Dövme Dumura Uğrattı!
Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, bu sefer de Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol programında yeni yaptırdığı dövmesiyle yüzleştiği anlarla gündem oldu!
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Fazilet Hanım ve Kızları, Dağ, Teşkilat, Afili Aşk ve Benim İçin Üzülme gibi birçok başarılı yapımda rol alan Çağlar Ertuğrul'u tanımayanınız yoktur!
Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'a benzerliğiyle dillere düşen ve son olarak Magarsus adlı yapımla karşımıza çıkan Ertuğrul evlilikle ilgili açıklamalarıyla da sık sık dikkat çekiyor biliyorsunuz...
Hemen hemen hiçbirimiz farkında olmasak da Çağlar Ertuğrul, 7 senedir dizi ve film sektöründe görev alan stilist Kayla Manukyan'la aşk yaşıyor.
İlişkisini gözlerden uzak yaşayan ikilinin keyfi gayet yerinde gözüküyor fakat Ertuğrul, ne zaman evlilik soruları sorulsa verdiği kimi enteresan kimi de epey haklı cevaplarla gündeme oturuyor.
İlk önce, belki denk gelmişsinizdir, "Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı. Benim maşallah yedi yıldır devam eden bir ilişkim var. Çoğu evlilik bizim ilişkimiz kadar bile devam etmiyor. Boşanmaların en büyük sebebi evlilik!" dediğinde ortalık karışmış, Ertuğrul'un yedi yıldır birlikteliğin sonunda evliliğe hala bu kadar uzak olması tepki çekmişti.
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Ardından, geçtiğimiz ay Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında yaptığı evlilik açıklamalarıyla gündem olmuştu kendisi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın "az mı para kazanıyorsun Çağlarcım?" diyerek kendisini tiye almasını umursamadan konuyu boşanmaya getiren Ertuğrul, "iki sene sonra boşanıyorlar altınımı geri ver demek istiyorum" sözleriyle sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!
Geçtiğimiz gün Siber Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk olan Çağlar Ertuğrul, yine ve yeniden sohbet sırasında verdiği detaylarla gündem oldu!
Sibel Arna'nın "Gördüğüm dövme sizin dövmeniz mi gerçekten, prens tacı olan bir yengeç gördüm ben" diyerek açtığı konu Çağlar Ertuğrul'un "Yapma, akrepti o. Babam da gördü ıstakoz mu yaptırdın dedi" diye cevap vermesiyle devam edince ünlü oyuncunun konuyu sanki geçmişten kalma bir hatasıymış gibi bağlayacağı düşünüldü.
Fakat öyle olmadı. Sibel Arna, "Gerçek mi o?" deyince Çağlar Ertuğrul, "gerçek yeni yaptırdım" açıklamasında bulundu.
Arna, "Yapma ya, bu kadar yakışıklı bir adama yakışıyor mu o dövme siz sözleyin" tepkisini gösterince de istifini hiç bozmayan Ertuğrul, "herkesin dövmesi kendine güzel" cevabını verdi.
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Hem dövmenin acayipliği ve alakasızlığı hem boyutu hem de Sibel Arna'nın verdiği aşırı tepkiler dikkat çekti tabii! Buyurun, izleyin sonra yorumlarda buluşalım!
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