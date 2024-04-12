Avrupa Yakası Erkekleri Selin, Makbule, Aslı ve Şahika'yla Uğraşmak Yerine Her Gün Spor Yapsaydı Nasıl Olurdu?
Avrupa Yakası Erkekleri Selin, Makbule, Aslı ve Şahika'yla Uğraşmak Yerine Her Gün Spor Yapsaydı Nasıl Olurdu?
@aihikayeler adlı hesap, yapay zekayla Avrupa Yakası erkeklerine sıkı bir spor programı yazdı! Başka bir evrende en kaslı halleriyle karşımıza çıkan Volkan Sütçüoğlu, Cem Onaran, Sacit Kıral ve Burhan Altıntop sosyal medyayı kırdı geçirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk televizyonlarının görüp görebileceği en iyi komedi dizilerinden, yılların eskitemediği Avrupa Yakası, popülerliğini ilk günkü gibi korumaya devam ediyor!
Aksi de mümkün değil zaten! 5 sezon 190 bölüm boyunca ekranlara gelen, Gülse Birsel'in kaleminden çıkan enfes senaryosunun yanı sıra her bir karakteri ayrı olay olan Avrupa Yakası sosyal medyada süksesini hala koruyor, dizide geçen dialoglar sık sık duygularımıza tercüman oluyor!
Sacit'in Şahika'ya, Volkan'ın Selin'e, Burhan'ın Makbule'ye, Cem'in Aslı'ya aşkını, çiftlerin didişmelerini ve yaşadıklarını unutan yoktur. Peki ya Avrupa Yakası erkekleri gönül işlerini bir kenara bırakıp vücut yapmaya sarsaydı?
Şimdi sizden bir saniye durmanızı rica ediyoruz çünkü yapay zekayla bu senaryo da mümkün hale geldi! @aihikayeler adlı hesabın yapay zeka projesiyle Cem Onaran, Burhan Altıntop, Sacit Kıral ve Volkan Sütçüoğlu spora sardı... Bakın neler neler oldu!
Karşınızda Volkan Sütçüoğlu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cem Onaran 👇
Burhan Altıntop 👇
Ve Sacit Kıral 👇
Ne diyorsunuz? Olmuşlar mı? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın