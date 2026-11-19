Çekim Hatasıyla Gündem Olan Yeraltı Bu Kez Yapay Zeka ile Oluşturulduğu İddia Edilen Mekanla Gündemde!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW ekranlarının Yeraltı dizisi, bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Geçen hafta doğum günü sahnesindeki çekim hatasıyla konuşulan dizi, bu kez bir sahnedeki mekanın yapay zeka ile oluşturulduğu iddiasıyla gündeme geldi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.
Dizi, doğum günü sahnesindeki çorap hatasıyla geçen hafta gündem olmuştu.
Bir sahnedeki mekanın yapay zeka ile oluşturulduğu iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın