Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Yeraltı dizisinin bir sahnesindeki mekanın yapay zeka ile oluşturulduğu iddia edildi. “Yeraltı dizisi, bu kez de yapay zeka ile oluşturulduğu iddia edilen mekanla gündeme geldi” notuyla paylaşılan video, kısa sürede yüz binlerce kez izlendi.

Paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar mekanın görünümünü eleştirdi. Bazı kullanıcılar mekanın abartılı göründüğünü, bazıları ise dizi maliyetleri arttığı için yapay zekaya başvurulmuş olabileceğini söyledi. İddiayla ilgili dizinin yapımcılarından ya da kanaldan bir açıklama gelmedi.