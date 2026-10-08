Yeraltı Dizisi Hangi Adada Çekiliyor? Yeraltı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
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Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı NOW TV ekranlarının iddialı yapımı Yeraltı, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra atmosferik çekim mekânlarıyla da izleyicilerin odağında yer alıyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça gündeme gelen 'Yeraltı dizisi hangi kanalda?' ve 'Yeraltı dizisi hangi adada, hangi köşkte çekiliyor?' sorularının yanıtlarına gelin birlikte bakalım....
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Yeraltı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
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Yeraltı Dizisi Hangi Adada Çekiliyor?
Şehir İçi Çekim Mekânları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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