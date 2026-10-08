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Yeraltı Dizisi Hangi Adada Çekiliyor? Yeraltı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yeraltı Dizisi Hangi Adada Çekiliyor? Yeraltı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 12:43
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Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı NOW TV ekranlarının iddialı yapımı Yeraltı, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra atmosferik çekim mekânlarıyla da izleyicilerin odağında yer alıyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça gündeme gelen 'Yeraltı dizisi hangi kanalda?' ve 'Yeraltı dizisi hangi adada, hangi köşkte çekiliyor?' sorularının yanıtlarına gelin birlikte bakalım....

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Yeraltı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yeraltı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi, karanlık ve sert anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Yeraltı Dizisi Hangi Adada Çekiliyor?

Yeraltı Dizisi Hangi Adada Çekiliyor?

Dizinin gizemli ve izole havasını yansıtan ada ve köşk sahneleri İstanbul’un gözde durağı olan Büyükada'da çekilmektedir.

Karakterlerin yürüyüş ve açık alan sahneleri için ise Büyükada'nın simgelerinden Aşıklar Yolu ve Dilburnu mevkisi tercih ediliyor.

Şehir İçi Çekim Mekânları

Şehir İçi Çekim Mekânları

Çekimlerde sadece stüdyo dekorları değil, İstanbul'un gerçek ve tarihi atmosferi kullanılıyor. Dizinin kasvetli yeraltı dünyası için şu lokasyonlar öne çıkıyor:

  • Tarihi Yarımada ve Galata: Arka sokaklar, eski hanlar ve tarihi geçitler.

  • Beykoz: Terk edilmiş fabrika alanları ve endüstriyel depolar.

  • Ataşehir ve Kartal: Şehir içi rezidans, ofis ve özel mülk sahneleri.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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