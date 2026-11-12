Yeraltı'ndaki Çekim Hatası Dikkatli İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı
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Yeraltı'nın dün akşam yayınlanan bölümündeki doğum günü sahnesinde yaşanan çekim hatası sosyal medyada konuşuluyor. Sahnenin videosu bir sosyal medya hesabından 'çekim hatası konuşuluyor' notuyla paylaşılınca daha çok kişi hatayı fark etti. Devrim Özkan'ın canlandırdığı Halide Ceylan'ın çorabı, aynı sahnenin farklı planlarında bir siyah, bir ten rengi görününce dikkatli izleyiciler farkı yakaladı. Brüksel'deki evde geçen sürpriz kutlamada çorap değişikliği pastanın ve mumların arasında kolay fark edilmiyor, ancak kamera geniş plana geçtiği anda ortaya çıkıyor.
Devrim Özkan, Yeraltı'nda Ceylan karakterini canlandırarak dizinin kadın başrolü olarak izleyici karşısına çıkıyor.
Ünlü oyuncunun Deniz Can Aktaş ve Ülkü Hilal Çiftçi ile paylaştığı sahnedeki çekim hatası dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi.
Geçtiğimiz yılın zirvesinde yer alan ve bu sezon Sevdan Bir Ateş ile zirvede kapışan Yeraltı dizisindeki çekim hatası son bölüme damga vurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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