Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezonundan İlk Çekim Hataları Geldi! Kamera Arkası Gülümsetti
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonuna ait ilk çekim hataları paylaşıldı. Dizinin sosyal medya hesabından yayınlanan kamera arkası görüntülerindeki eğlenceli anlar dikkat çekti.
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan ilk kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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