article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezonundan İlk Çekim Hataları Geldi! Kamera Arkası Gülümsetti

Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezonundan İlk Çekim Hataları Geldi! Kamera Arkası Gülümsetti

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 16:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonuna ait ilk çekim hataları paylaşıldı. Dizinin sosyal medya hesabından yayınlanan kamera arkası görüntülerindeki eğlenceli anlar dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan ilk kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonundan ilk kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu kez kamera arkasından gelen görüntülerle gündemde. Dizinin 2. sezonuna ait ilk çekim hataları sosyal medya hesabından paylaşıldı. Oyuncuların çekimler sırasında yaşadığı eğlenceli anlar dikkat çekti.

Dizinin ekrana yansımayan bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Taşacak Bu Deniz'in kamera arkasından gelen paylaşım, dizinin hayranlarına oyuncuları set ortamında farklı bir yönleriyle görme fırsatı sundu.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın