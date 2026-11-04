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Final Yapan Cennetin Çocukları'nın Oyuncusu, TRT 1'de Yörük Kızı'na Geçti

Final Yapan Cennetin Çocukları'nın Oyuncusu, TRT 1'de Yörük Kızı'na Geçti

TRT dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 13:16
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TRT 1'in geçen sezon final yapan dizisi Cennetin Çocukları'nda Sezen'i canlandıran Ecem Çalhan, kanalın yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna katıldı. Oyuncunun hayat vereceği avukat Nergis'in yolu, Güneş'in abisi Ferhat'la kesişecek. Peki bu tanışma Nergis'in hayatını nasıl değiştirecek?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Cennetin Çocukları'nın Sezen'i Ecem Çalhan, Yörük Kızı'nda Ferhat'la yolu kesişecek avukat Nergis'i canlandıracak.

Cennetin Çocukları'nın Sezen'i Ecem Çalhan, Yörük Kızı'nda Ferhat'la yolu kesişecek avukat Nergis'i canlandıracak.

Yörük Kızı'nda kadro çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı projeyle anlaşan son isim Ecem Çalhan oldu.

Genç oyuncu dizide avukatlık yapan Nergis karakterine hayat verecek. Aktarılan bilgilere göre Nergis'in hayatındaki asıl dönüm noktası, Güneş'in abisi Ferhat'la tanışması olacak. Ferhat rolünde Genco Özak yer alıyor.

İkilinin tanışmasının Nergis'in hayatını nasıl değiştireceği ve karakterin Yörük ailesinin İstanbul'daki yeni düzenine nasıl dahil olacağı ise şimdilik merak konusu.

Yörük Kızı'nda Güneş'e Mina Demirtaş, Kaan'a Onur Seyit Yaran hayat verecek.

Yörük Kızı'nda Güneş'e Mina Demirtaş, Kaan'a Onur Seyit Yaran hayat verecek.

Dizinin hikâyesi, Toroslar'da göçebe hayat süren bir Yörük ailesinin kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlıyor. Aile, kızlarının eğitimi için İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınıyor ve hayatları baştan sona değişiyor.

Kadroda ayrıca Güneş'in babası Yaşar'ı canlandıracak Olgun Şimşek, amcası Emrullah'a hayat verecek Uğur Aslan, kuzeni Alya'yı oynayacak Lara Aslan ve Kaan'ın sevgilisi Çağla rolündeki Eylül Tumbar bulunuyor.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu dizi bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılıyordu. Daha önce 6 Kasım'da sete çıkması planlandığı aktarılan Yörük Kızı'nın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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