Final Yapan Cennetin Çocukları'nın Oyuncusu, TRT 1'de Yörük Kızı'na Geçti
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TRT 1'in geçen sezon final yapan dizisi Cennetin Çocukları'nda Sezen'i canlandıran Ecem Çalhan, kanalın yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna katıldı. Oyuncunun hayat vereceği avukat Nergis'in yolu, Güneş'in abisi Ferhat'la kesişecek. Peki bu tanışma Nergis'in hayatını nasıl değiştirecek?
Kaynak: Birsen Altuntaş
Cennetin Çocukları'nın Sezen'i Ecem Çalhan, Yörük Kızı'nda Ferhat'la yolu kesişecek avukat Nergis'i canlandıracak.
Yörük Kızı'nda Güneş'e Mina Demirtaş, Kaan'a Onur Seyit Yaran hayat verecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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