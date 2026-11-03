Dizisi 6 Bölümde Final Yapmıştı: Genç Oyuncu, TRT 1'in Yörük Kızı Dizisinde!
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Bahar aylarında yalnızca 6 bölüm ekranda kalabilen Doktor Başka Hayatta'nın ardından Eylül Tumbar'ın yeni adresi belli oldu. Genç oyuncu, TRT 1'in Yörük Kızı dizisinde başrol çiftinin hikâyesine doğrudan dahil olacak bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Peki Çağla, Güneş ile Kaan'ın arasında nasıl bir yer tutacak?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Eylül Tumbar, Yörük Kızı'nda Kaan'ın varlıklı bir ailede büyüyen sevgilisi Çağla'yı canlandıracak.
Eylül Tumbar'ın son dizisi Doktor Başka Hayatta, düşük reytingler nedeniyle 6. bölümde ekrana veda etmişti.
Yörük Kızı'nda Güneş'e Mina Demirtaş, Kaan'a Onur Seyit Yaran hayat verecek; yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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