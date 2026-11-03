Dizisi 6 Bölümde Final Yapmıştı: Genç Oyuncu, TRT 1'in Yörük Kızı Dizisinde!

2002 doğumlu İzmirli oyuncuyu izleyiciler en son NOW'un Doktor Başka Hayatta dizisinde gördü. Tumbar, İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı hastane dizisinde genç asistan doktorlardan Zeren'i canlandırmıştı.

Ancak dizi beklenen ilgiyi göremedi. Senaryo ve yönetmen ekibinde yapılan değişikliklere rağmen reytinglerde toparlanamayan yapım, nisan ayında 6. bölümüyle ekrana veda etti; ayrı bir final bölümü çekilmediği için hikâye açık uçlu kaldı.

Kariyerine Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? ile başlayan Tumbar, ardından TRT 1'in Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize'yi, Kanal D'nin Yalan dizisinde ise Duru'yu canlandırdı. Yörük Kızı ile birlikte genç oyuncu, TRT 1 ekranına geri dönmüş olacak.