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Dizisi 6 Bölümde Final Yapmıştı: Genç Oyuncu, TRT 1'in Yörük Kızı Dizisinde!

Dizisi 6 Bölümde Final Yapmıştı: Genç Oyuncu, TRT 1'in Yörük Kızı Dizisinde!

TRT dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:54
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Bahar aylarında yalnızca 6 bölüm ekranda kalabilen Doktor Başka Hayatta'nın ardından Eylül Tumbar'ın yeni adresi belli oldu. Genç oyuncu, TRT 1'in Yörük Kızı dizisinde başrol çiftinin hikâyesine doğrudan dahil olacak bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Peki Çağla, Güneş ile Kaan'ın arasında nasıl bir yer tutacak?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Eylül Tumbar, Yörük Kızı'nda Kaan'ın varlıklı bir ailede büyüyen sevgilisi Çağla'yı canlandıracak.

Eylül Tumbar, Yörük Kızı'nda Kaan'ın varlıklı bir ailede büyüyen sevgilisi Çağla'yı canlandıracak.

Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı Yörük Kızı'nda kadro çalışmaları sürüyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre projeyle anlaşan son isim Eylül Tumbar oldu.

Genç oyuncu, dizide Çağla karakterine hayat verecek. Varlıklı bir ailenin kızı olan Çağla, ayrıcalıklar içinde büyümüş ve kendine güveni yüksek biri olarak tanımlanıyor.

Çağla, Onur Seyit Yaran'ın canlandıracağı Kaan'ın sevgilisi olarak hikâyede yer alacak. Üstelik karakterin yolu, Mina Demirtaş'ın hayat verdiği Güneş'le de kesişecek. Kaan ile Çağla'nın ilişkisi, Toroslar'dan İstanbul'a uzanan hikâyede iki farklı dünyanın karşılaşmasının parçalarından biri olacak.

Eylül Tumbar'ın son dizisi Doktor Başka Hayatta, düşük reytingler nedeniyle 6. bölümde ekrana veda etmişti.

Eylül Tumbar'ın son dizisi Doktor Başka Hayatta, düşük reytingler nedeniyle 6. bölümde ekrana veda etmişti.

2002 doğumlu İzmirli oyuncuyu izleyiciler en son NOW'un Doktor Başka Hayatta dizisinde gördü. Tumbar, İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı hastane dizisinde genç asistan doktorlardan Zeren'i canlandırmıştı.

Ancak dizi beklenen ilgiyi göremedi. Senaryo ve yönetmen ekibinde yapılan değişikliklere rağmen reytinglerde toparlanamayan yapım, nisan ayında 6. bölümüyle ekrana veda etti; ayrı bir final bölümü çekilmediği için hikâye açık uçlu kaldı.

Kariyerine Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? ile başlayan Tumbar, ardından TRT 1'in Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize'yi, Kanal D'nin Yalan dizisinde ise Duru'yu canlandırdı. Yörük Kızı ile birlikte genç oyuncu, TRT 1 ekranına geri dönmüş olacak.

Yörük Kızı'nda Güneş'e Mina Demirtaş, Kaan'a Onur Seyit Yaran hayat verecek; yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.

Yörük Kızı'nda Güneş'e Mina Demirtaş, Kaan'a Onur Seyit Yaran hayat verecek; yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.

Dizinin hikâyesi, Toroslar'da göçebe hayat süren bir Yörük ailesinin kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlıyor. Aile, kızlarının eğitimi için İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınıyor ve hayatları baştan sona değişiyor.

Güneş rolünde Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, Kaan rolünde Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran yer alıyor. İkili arasındaki 13 yaş farkı, kadro ilk açıklandığında sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Kadroda ayrıca Güneş'in babası Yaşar'ı canlandıracak Olgun Şimşek, Emrullah karakterindeki Uğur Aslan, Güneş'in abisi Ferhat'a hayat verecek Genco Özak ve kuzeni Alya'yı oynayacak Lara Aslan bulunuyor.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül'ün yazdığı dizinin daha önce 6 Kasım'da sete çıkması planlandığı aktarılmıştı. Bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılan Yörük Kızı'nın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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