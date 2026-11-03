Yargı'nın Eren Komiser'i Yeni Dizisini Seçti: TRT 1'in Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek'in Kardeşi Olacak!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan Uğur Aslan, uzun yıllar tiyatro sahnelerinde çalıştıktan sonra 2005'te Gümüş'teki Orhan rolüyle ekran kariyerine adım attı. Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı ve Siyah Beyaz Aşk gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu, asıl büyük çıkışını Kanal D'de 2021-2024 yılları arasında ekrana gelen Yargı'daki Komiser Eren karakteriyle yakaladı ve dizi final yaptıktan sonra da izleyicilerin bu rolle andığı isimlerden biri olmayı sürdürdü.

Aynı kanalda Afara adlı müzik-eğlence programını da sunan Aslan, 2025-2026 sezonunda Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı NOW dizisi Sahtekarlar'ın kadrosunda yer almıştı. 22. bölümde erken final kararı alınan Sahtekarlar'ın ardından Uğur Aslan'ın hangi dizide oynayacağı merak ediliyordu ve oyuncunun yeni adresi TRT 1 oldu.