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Yargı'nın Eren Komiser'i Yeni Dizisini Seçti: TRT 1'in Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek'in Kardeşi Olacak!

Yargı'nın Eren Komiser'i Yeni Dizisini Seçti: TRT 1'in Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek'in Kardeşi Olacak!

TRT dizi Yargı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 09:21 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 09:24
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TRT 1'in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Yörük Kızı, sete çıkmaya hazırlanırken kadrosuna izleyicinin yakından tanıdığı bir isim daha ekledi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'da üç sezon boyunca Komiser Eren'i canlandıran Uğur Aslan, Mina Demirtaş'ın başrolde olduğu projeyle el sıkıştı. Usta oyuncunun dizide hayat vereceği karakter de hikâyenin merkezindeki Yörük ailesinin içinden çıkıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Uğur Aslan, Yargı dizisinde üç sezon canlandırdığı Komiser Eren rolüyle izleyicinin gönlünde yer etmişti.

Uğur Aslan, Yargı dizisinde üç sezon canlandırdığı Komiser Eren rolüyle izleyicinin gönlünde yer etmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğan Uğur Aslan, uzun yıllar tiyatro sahnelerinde çalıştıktan sonra 2005'te Gümüş'teki Orhan rolüyle ekran kariyerine adım attı. Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı ve Siyah Beyaz Aşk gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu, asıl büyük çıkışını Kanal D'de 2021-2024 yılları arasında ekrana gelen Yargı'daki Komiser Eren karakteriyle yakaladı ve dizi final yaptıktan sonra da izleyicilerin bu rolle andığı isimlerden biri olmayı sürdürdü.

Aynı kanalda Afara adlı müzik-eğlence programını da sunan Aslan, 2025-2026 sezonunda Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı NOW dizisi Sahtekarlar'ın kadrosunda yer almıştı. 22. bölümde erken final kararı alınan Sahtekarlar'ın ardından Uğur Aslan'ın hangi dizide oynayacağı merak ediliyordu ve oyuncunun yeni adresi TRT 1 oldu.

Uğur Aslan, Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek'in canlandırdığı Yaşar'ın kardeşi Emrullah'a hayat verecek.

Uğur Aslan, Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek'in canlandırdığı Yaşar'ın kardeşi Emrullah'a hayat verecek.

TRT 1 ile anlaşan Uğur Aslan, Yörük Kızı'nda Emrullah karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Emrullah, Toroslar'da göçebe hayat süren ailenin babası Yaşar'ın kardeşi olarak hikâyede yer alacak; Yaşar rolünde ise birkaç gün önce kadroya katıldığı duyurulan Olgun Şimşek var.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı olarak hafızalarda yer eden Şimşek ile Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan, böylece aynı ailenin iki kardeşi olarak ekranı paylaşacak. Emrullah'ın Güneş'in hayatında nasıl bir rol oynayacağına ve ailenin İstanbul'daki yeni düzenine nasıl dahil olacağına dair ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Mina Demirtaş'ın Güneş'e hayat vereceği Yörük Kızı, Birsen Altuntaş'a göre iki hafta içinde sete çıkacak.

Mina Demirtaş'ın Güneş'e hayat vereceği Yörük Kızı, Birsen Altuntaş'a göre iki hafta içinde sete çıkacak.

Emrullah'ın da parçası olacağı hikâye, Toroslar'da göçebe yaşayan bir Yörük ailesinin kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlıyor; aile, kızının eğitimi için İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınınca hayatları baştan sona değişiyor. Güneş rolünde Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş yer alırken başrolü paylaşacağı Kaan karakterine Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran hayat verecek, Güneş'in kuzeni Alya'yı ise Lara Aslan canlandıracak.

Bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılan dizinin senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut oturuyor. Eşi Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizilerde sık sık yer aldığı için zaman zaman torpil eleştirileriyle gündeme gelen Uğur Aslan, bu kez farklı bir senarist ekibinin projesinde kamera karşısına geçecek. Kısa süre içinde çekimlerine başlanması beklenen Yörük Kızı'nın yayın tarihine dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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