Yargı'nın Eren Komiser'i Yeni Dizisini Seçti: TRT 1'in Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek'in Kardeşi Olacak!
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TRT 1'in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Yörük Kızı, sete çıkmaya hazırlanırken kadrosuna izleyicinin yakından tanıdığı bir isim daha ekledi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'da üç sezon boyunca Komiser Eren'i canlandıran Uğur Aslan, Mina Demirtaş'ın başrolde olduğu projeyle el sıkıştı. Usta oyuncunun dizide hayat vereceği karakter de hikâyenin merkezindeki Yörük ailesinin içinden çıkıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Uğur Aslan, Yargı dizisinde üç sezon canlandırdığı Komiser Eren rolüyle izleyicinin gönlünde yer etmişti.
Uğur Aslan, Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek'in canlandırdığı Yaşar'ın kardeşi Emrullah'a hayat verecek.
Mina Demirtaş'ın Güneş'e hayat vereceği Yörük Kızı, Birsen Altuntaş'a göre iki hafta içinde sete çıkacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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