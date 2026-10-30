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Kimse Fark Etmedi: Tuzlu Kahve’de Candan’ın Ayakkabılarındaki Çekim Hatası Ortaya Çıktı!

Kimse Fark Etmedi: Tuzlu Kahve’de Candan’ın Ayakkabılarındaki Çekim Hatası Ortaya Çıktı!

Star tv yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 14:08
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Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, son bölümünün ardından bu kez gözden kaçan bir sahne ayrıntısıyla sosyal medyanın gündeminde. Şevval Sam'ın canlandırdığı Candan Aydınoğlu'nun da yer aldığı isim-şehir sahnesinde, yayın sırasında neredeyse hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir detay dikkatli izleyiciler tarafından sonradan yakalandı. Ekran görüntüleri yan yana konunca Tuzlu Kahve'deki çekim hatası da kısa sürede elden ele dolaşmaya başladı.

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Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, şivesi ve bilezikleriyle dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.

Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, şivesi ve bilezikleriyle dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV'de yayın hayatına başlamış ve ilk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de zirveye yerleşerek sezonun en çok konuşulan aile dizilerinden biri olmuştu. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya ve Nevra Serezli gibi isimleri aynı hikâyede buluşturan kalabalık kadronun en renkli karakterlerinden biri ise Şevval Sam'ın hayat verdiği Adanalı gelin Candan Aydınoğlu.

Kolundan eksik etmediği bilezikleri ve kendine has konuşma tarzıyla daha ilk haftalarda dikkat çeken Candan, şivesi yüzünden eleştirilerin de hedefi olmuştu. Şevval Sam o dönem bu tercihin bilinçli olduğunu, Candan'ın yıllar içinde şivesini törpülemeye çalışan bir kadın olarak kurgulandığını anlatmış, rol arkadaşı Nevra Serezli de onun komedi yeteneğine övgüler yağdırmıştı. Şivesi ve altınlarıyla haftalardır konuşulan Candan, şimdi de kostümündeki küçük bir ayrıntı yüzünden yeniden gündemde.

Tuzlu Kahve'nin son bölümündeki isim-şehir sahnesi başladığında Candan'ın ayağında kırmızı topuklu ayakkabılar vardı.

Tuzlu Kahve'nin son bölümündeki isim-şehir sahnesi başladığında Candan'ın ayağında kırmızı topuklu ayakkabılar vardı.

Candan'ın üzerine çektiği bu yeni ilgi, 27 Ekim'de ekrana gelen son bölümdeki keyifli bir aile sahnesinden doğdu. Evin geniş salonunda kadınlar bir koltuğa, erkekler karşıdaki kanepeye yerleşip ellerindeki kâğıtlara isim-şehir yazarken Candan da kırmızı kıyafeti ve aynı renkteki topuklu ayakkabılarıyla oyunun tam ortasındaydı.

Sahnenin geniş açıdan çekilen karelerinde ayakkabılar kıyafetle öylesine uyumluydu ki izleyicinin gözü doğal olarak oyunun eğlenceli anlarına kaydı. Yayın sırasında kimsenin dikkatini çekmeyen asıl ayrıntı ise aynı sahnenin yakın çekimlerinde saklıydı.

Candan'ın kırmızı topukluları aynı sahnede saniyeler içinde spor ayakkabıya dönüşünce Tuzlu Kahve izleyicisi şaşırdı.

Candan'ın kırmızı topukluları aynı sahnede saniyeler içinde spor ayakkabıya dönüşünce Tuzlu Kahve izleyicisi şaşırdı.

Candan'ın gülmekten iki büklüm olup koltuğa yığıldığı yakın çekimde, ayağındaki kırmızı topukluların yerini beyaz bir çorap ve spor ayakkabı almıştı. Saniyeler içinde yaşanan bu değişim, kostümdeki ayrıntının çekim ya da kurgu aşamasında gözden kaçtığını düşündüren bir çekim hatası olarak sosyal medyaya düştü.

Kareleri yan yana koyan izleyiciler 'Bu nasıl olur?', 'Resmen gözden kaçmış' ve 'Değiştirmeyi unutmuşlar' gibi yorumlarla sahneyi konuşmaya başladı. Haftalardır nostaljik göndermeleri ve sürpriz konuklarıyla gündemden düşmeyen Tuzlu Kahve, böylece bu kez Candan'ın ayakkabılarındaki küçük bir hatayla konuşuluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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