Kimse Fark Etmedi: Tuzlu Kahve’de Candan’ın Ayakkabılarındaki Çekim Hatası Ortaya Çıktı!
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Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, son bölümünün ardından bu kez gözden kaçan bir sahne ayrıntısıyla sosyal medyanın gündeminde. Şevval Sam'ın canlandırdığı Candan Aydınoğlu'nun da yer aldığı isim-şehir sahnesinde, yayın sırasında neredeyse hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir detay dikkatli izleyiciler tarafından sonradan yakalandı. Ekran görüntüleri yan yana konunca Tuzlu Kahve'deki çekim hatası da kısa sürede elden ele dolaşmaya başladı.
Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, şivesi ve bilezikleriyle dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.
Tuzlu Kahve'nin son bölümündeki isim-şehir sahnesi başladığında Candan'ın ayağında kırmızı topuklu ayakkabılar vardı.
Candan'ın kırmızı topukluları aynı sahnede saniyeler içinde spor ayakkabıya dönüşünce Tuzlu Kahve izleyicisi şaşırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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