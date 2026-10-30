Kimse Fark Etmedi: Tuzlu Kahve’de Candan’ın Ayakkabılarındaki Çekim Hatası Ortaya Çıktı!

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV'de yayın hayatına başlamış ve ilk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de zirveye yerleşerek sezonun en çok konuşulan aile dizilerinden biri olmuştu. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya ve Nevra Serezli gibi isimleri aynı hikâyede buluşturan kalabalık kadronun en renkli karakterlerinden biri ise Şevval Sam'ın hayat verdiği Adanalı gelin Candan Aydınoğlu.

Kolundan eksik etmediği bilezikleri ve kendine has konuşma tarzıyla daha ilk haftalarda dikkat çeken Candan, şivesi yüzünden eleştirilerin de hedefi olmuştu. Şevval Sam o dönem bu tercihin bilinçli olduğunu, Candan'ın yıllar içinde şivesini törpülemeye çalışan bir kadın olarak kurgulandığını anlatmış, rol arkadaşı Nevra Serezli de onun komedi yeteneğine övgüler yağdırmıştı. Şivesi ve altınlarıyla haftalardır konuşulan Candan, şimdi de kostümündeki küçük bir ayrıntı yüzünden yeniden gündemde.