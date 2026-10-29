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Meğer Sahneyi Gerçekten Oynamışlar: Tuzlu Kahve'deki Gençleşme Sahnesinin Ham Hali Paylaşıldı

Meğer Sahneyi Gerçekten Oynamışlar: Tuzlu Kahve'deki Gençleşme Sahnesinin Ham Hali Paylaşıldı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 11:29
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Star TV'nin salı akşamlarının fenomen komedisi Tuzlu Kahve, 7. bölümündeki düğün sahnesiyle haftalarca konuşulmuştu. Taylan, Sitare ve Tiraje'nin yapay zekayla gençleştirildiği o sahnenin kamera arkası sonunda yayınlandı. Meğer işin aslı izleyicilerin düşündüğünden oldukça farklıymış!

KAYNAK: Tafi Studios

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'nin 13 Ekim'de yayınlanan 7. bölümünde Kutaygil ailesinin gençlik halleri ekrana gelmişti.

Tuzlu Kahve'nin 13 Ekim'de yayınlanan 7. bölümünde Kutaygil ailesinin gençlik halleri ekrana gelmişti.

Dizinin 7. bölümünde Kutaygil ailesinin geçmişine uzanan bir düğün sahnesi yer aldı. Sahnede Enis Arıkan'ın canlandırdığı Taylan, Nevra Serezli'nin hayat verdiği Sitare ve Nergis Kumbasar'ın oynadığı Tiraje, yıllar önceki halleriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Görüntüler izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sahne yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada elden ele dolaştı ve üç usta oyuncunun gençlik halleri uzun süre gündemden düşmedi.

Peki bu görüntülerin tamamı yapay zekayla mı üretilmişti, yoksa oyuncular gerçekten kamera karşısına mı geçmişti?

Tafi Studios'un paylaştığı videoda Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar'ın sahneyi bizzat oynadığı görüldü.

Tafi Studios'un paylaştığı videoda Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar'ın sahneyi bizzat oynadığı görüldü.

Sahnedeki yapay zeka uygulamasını hazırlayan Tafti Studios, düğün sahnesinin yapay zekalı ve ham halini yan yana yayınladı. Paylaşılan video merak edilen sorunun cevabını da verdi.

Görüntülere göre Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar sahnede gerçekten rol aldı. Oyuncuların mimikleri, hareketleri ve oyunculukları korundu, yalnızca yüzlerine yapay zekayla müdahale edildi.

Yani ekrandaki gençlik halleri baştan üretilmiş dijital karakterler değilmiş. Oyuncuların kendi performanslarının üzerine bir gençleştirme çalışması eklenmiş. Ham görüntüyle yapay zekalı versiyon arasındaki fark ise ilk bakışta dikkat çekiyor.

Tuzlu Kahve geçmişe dönen sahnelerinde yapay zekaya ilk kez başvurmadı.

Tuzlu Kahve geçmişe dönen sahnelerinde yapay zekaya ilk kez başvurmadı.

Dizi bu yöntemi daha önce de kullanmıştı. 5. bölümde Murat Aydınoğlu'nun geçmişine dönülen sahnede Sarp Apak kel ve kilolu haliyle izleyicileri şaşırtmıştı. O görüntünün de yapay zekayla oluşturulduğu sonradan ortaya çıkmıştı.

Yapımcı Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'yi 'eski aile komedisi tadında' bir iş olarak tanımlamış ve dizide her hafta eski yapımlara selam çaktıklarını söylemişti. Geçmişe dönen bu sahneler de dizinin nostaljik çizgisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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