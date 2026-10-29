Meğer Sahneyi Gerçekten Oynamışlar: Tuzlu Kahve'deki Gençleşme Sahnesinin Ham Hali Paylaşıldı
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Star TV'nin salı akşamlarının fenomen komedisi Tuzlu Kahve, 7. bölümündeki düğün sahnesiyle haftalarca konuşulmuştu. Taylan, Sitare ve Tiraje'nin yapay zekayla gençleştirildiği o sahnenin kamera arkası sonunda yayınlandı. Meğer işin aslı izleyicilerin düşündüğünden oldukça farklıymış!
KAYNAK: Tafi Studios
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Tuzlu Kahve'nin 13 Ekim'de yayınlanan 7. bölümünde Kutaygil ailesinin gençlik halleri ekrana gelmişti.
Tafi Studios'un paylaştığı videoda Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar'ın sahneyi bizzat oynadığı görüldü.
Tuzlu Kahve geçmişe dönen sahnelerinde yapay zekaya ilk kez başvurmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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