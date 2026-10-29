Meğer Sahneyi Gerçekten Oynamışlar: Tuzlu Kahve'deki Gençleşme Sahnesinin Ham Hali Paylaşıldı

Dizi bu yöntemi daha önce de kullanmıştı. 5. bölümde Murat Aydınoğlu'nun geçmişine dönülen sahnede Sarp Apak kel ve kilolu haliyle izleyicileri şaşırtmıştı. O görüntünün de yapay zekayla oluşturulduğu sonradan ortaya çıkmıştı.

Yapımcı Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'yi 'eski aile komedisi tadında' bir iş olarak tanımlamış ve dizide her hafta eski yapımlara selam çaktıklarını söylemişti. Geçmişe dönen bu sahneler de dizinin nostaljik çizgisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.