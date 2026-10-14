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Tuzlu Kahve'de Yapay Zekayla Gençleşen Taylan, Sitare ve Tiraje Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tuzlu Kahve'de Yapay Zekayla Gençleşen Taylan, Sitare ve Tiraje Sosyal Medyada Gündem Oldu

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 10:18
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Star TV'nin salı akşamlarının iddialı komedisi Tuzlu Kahve, 13 Ekim Salı akşamı yayınlanan 7. bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu kez konuşulanların başında geçmişte geçen bir düğün sahnesi vardı.

Sahnede Taylan, Sitare ve Tiraje karakterleri gençlik halleriyle ekrana geldi. Üstelik bu görüntüler için yapay zekadan yararlanıldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'nin geçmişe dönen düğün sahnesinde Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar yıllar öncesine döndü.

Tuzlu Kahve'nin geçmişe dönen düğün sahnesinde Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar yıllar öncesine döndü.

Dizide Taylan Kutaygil'i Enis Arıkan, Sitare Kutaygil'i Nevra Serezli, Tiraje Kutaygil'i ise Nergis Kumbasar canlandırıyor. Yeni bölümde ailenin geçmişine uzanan düğün sahnesinde üç karakterin genç halleri yapay zekayla hazırlandı.

Ortaya çıkan görüntüler izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sahne yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Kısa sürede viral olan anlar ekran görüntüleri ve videolarla paylaşılmaya devam etti. Sahnede en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Nevra Serezli oldu.

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Tuzlu Kahve'de yapay zeka ilk kez kullanılmadı: Daha önce Sarp Apak'ın kel ve kilolu hali de aynı yöntemle hazırlanmıştı.

Tuzlu Kahve'de yapay zeka ilk kez kullanılmadı: Daha önce Sarp Apak'ın kel ve kilolu hali de aynı yöntemle hazırlanmıştı.

Dizide yapay zekaya başvurulması ilk değil. 5. bölümde Murat Aydınoğlu'nun geçmişine dönülen sahnede Sarp Apak, kel ve kilolu haliyle izleyicileri şaşırtmıştı. Sonradan bu görüntünün de yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıkmıştı.

O sahnede oyuncunun yüzü korunmuş, karakterin eski hali dijital olarak üretilmişti. Yeni bölümdeki düğün sahnesi, dizinin bu yöntemi geçmiş sahnelerinde bir anlatım aracı olarak kullanmaya devam ettiğini gösterdi.

Yapımcı Polat Yağcı daha önce dizinin 'eski aile komedisi tadında' bir iş olduğunu, her hafta eski işlere ve ustalara 'selam çaktıklarını' söylemişti. Geçmişe dönen sahneler de bu nostaljik çizginin bir parçası olarak öne çıkıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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