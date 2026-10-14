Tuzlu Kahve'de Yapay Zekayla Gençleşen Taylan, Sitare ve Tiraje Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dizide yapay zekaya başvurulması ilk değil. 5. bölümde Murat Aydınoğlu'nun geçmişine dönülen sahnede Sarp Apak, kel ve kilolu haliyle izleyicileri şaşırtmıştı. Sonradan bu görüntünün de yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıkmıştı.

O sahnede oyuncunun yüzü korunmuş, karakterin eski hali dijital olarak üretilmişti. Yeni bölümdeki düğün sahnesi, dizinin bu yöntemi geçmiş sahnelerinde bir anlatım aracı olarak kullanmaya devam ettiğini gösterdi.

Yapımcı Polat Yağcı daha önce dizinin 'eski aile komedisi tadında' bir iş olduğunu, her hafta eski işlere ve ustalara 'selam çaktıklarını' söylemişti. Geçmişe dönen sahneler de bu nostaljik çizginin bir parçası olarak öne çıkıyor.