Tuzlu Kahve'de Yapay Zekayla Gençleşen Taylan, Sitare ve Tiraje Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Star TV'nin salı akşamlarının iddialı komedisi Tuzlu Kahve, 13 Ekim Salı akşamı yayınlanan 7. bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu kez konuşulanların başında geçmişte geçen bir düğün sahnesi vardı.
Sahnede Taylan, Sitare ve Tiraje karakterleri gençlik halleriyle ekrana geldi. Üstelik bu görüntüler için yapay zekadan yararlanıldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Tuzlu Kahve'nin geçmişe dönen düğün sahnesinde Enis Arıkan, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar yıllar öncesine döndü.
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Tuzlu Kahve'de yapay zeka ilk kez kullanılmadı: Daha önce Sarp Apak'ın kel ve kilolu hali de aynı yöntemle hazırlanmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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