Evlilik İçin "Her Şey Çok Pahalı" Diyen Çağlar Ertuğrul'un Altın Açıklaması Milyonların Hissine Tercüman Oldu
Evlilik İçin "Her Şey Çok Pahalı" Diyen Çağlar Ertuğrul'un Altın Açıklaması Milyonların Hissine Tercüman Oldu
7 yıldır Kayla Manukyan'la aşk yaşayan ve daha önce 'şartlar evlilik için zor, çok pahalı' açıklamasıyla gündem olan Çağlar Ertuğrul'un aklı bu sefer de düğünde taktığı altınlarda kaldı!
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Fazilet Hanım ve Kızları, Dağ, Teşkilat, Afili Aşk ve Benim İçin Üzülme gibi birçok başarılı yapımda rol alan Çağlar Ertuğrul, son olarak Magarsus adlı yapımla karşımıza çıktı.
Hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla sık sık gündeme gelen Ertuğrul, aynı zamanda istikrarlı aşk hayatıyla da öne çıkanlardan!
2017 yılından beri, yani dile kolay 7 senedir dizi ve film sektöründe görev alan stilist Kayla Manukyan'la birlikte olan Çağlar Ertuğrul, özel hayatını daha kapalı yaşamayı tercih ediyor.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin ısrarla sorduğu evlilik sorularına verdiği cevapla gündem olmuştu kendisi.
"Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı.Benim maşallah yedi yıldır devam eden bir ilişkim var. Çoğu evlilik bizim ilişkimiz kadar bile devam etmiyor. Boşanmaların en büyük sebebi evlilik!" diyerek cevap verince sosyal medya bir karışmıştı.
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programının son bölümünde karşımıza çıkan oyuncu, yine evlilik ve boşanma hakkındaki açıklamalarıyla gündeme oturdu. 🙈
Önce Ahmet Mümtaz Taylan, Ertuğrul'un "Hayat şartları pahalı" açıklamasını önüne getirerek, "Noldu az para mı kazanıyorsun Çağlarcım, hangi şartlar?" diye sordu. Çağlar Ertuğrul ise "düğün mekanları pahalı, damatlık pahalı" açıklamalarına gülerek devam edince "Yapmayın düğün o zaman, nikahınızı kıyın" önerisinde bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın düğünü anlayamadığını ve gereksiz bulduğunu belirtmesine rağmen durumu tiye almayı tercih eden Çağlar Ertuğrul, konuyu yine boşanma meselesine getirdi!
"Ya bir de o kadar düğüne ediyorsunuz şimdi Ahmet abicim, altın takıyorsunuz falan. Sonra iki sene sonra boşanıyor, altınımı geri ver demek istiyorum yani. Niye boşandın o zaman demek istiyorum" diyen Çağlar Ertuğrul, milyonların hissine tercüman oldu, sosyal medya ayağa kalktı!
Buyurun, önce o anları bir izleyelim!
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