MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç'ın Yürümekte Zorlandığı Anlar Sevenlerini Endişelendirdi
MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç'ın Yürümekte Zorlandığı Anlar Sevenlerini Endişelendirdi
Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç'ın yürümekte zorlanıp tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğu anlar sevenlerini endişelendirdi.
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1994'te ilk albümü "Aşk İçin"le hayatımıza giren ve 'Karabiberim' şarkısıyla da çıkış yapan Serdar Ortaç, o zamandan bu yana her biri dilimize dolanan kült pop şarkılara imza attı.
Sesi ayrı sahnesi ayrı olan Serdar Ortaç'ın bir süredir, kumar borçları, Chloe'yle ayrılığı, boşanma süreci, nafakası, MS hastalığı derken epey bir dağıldığı ortadaydı.
TikTok ve Instagram'da oldukça enteresan açıklamalarda bulunan, çoğu zaman da alkollü olduğu için kendini kaybeden Serdar Ortaç, açtığı canlı yayınlarla kimilerini endişelendirdi kimilerininse tepki göstermesine sebep oldu.
Belki denk gelmişsinizdir, daha önce TikTok'ta yaptığı küfürlü yayın sebebiyle platform tarafından engelenen Serdar Ortaç geçtiğimiz haftalarda kontrolü iyice kaybederek canlı yayında izleyenlere "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" diyerek küfür etmişti.
Üstüne bir hayranının, Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsetmesi üzerine cümlesini kesip, "S*keyim Tarkan'ı" demişti.
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Serdar Ortaç, geçtiğimiz dakikalarda sevenlerini endişelendiren görüntülerle gündem oldu.
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen şarkıcı, ağrıları nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı için kulise giderken ve hazırlanırken tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydu.
Tekerlekli sandalyeden kalkarken de zorlanan Ortaç, hayranlarıyla fotoğraf çektirirken de desteğe ihtiyaç duydu.
Sevenlerinden yorum gecikmedi 💙
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