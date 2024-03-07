Herkes mi Depresyonda? Meryem Uzerli, Radikal Karar Veren Ünlüler Kervanına Platin Sarısıyla Katıldı!
Herkes mi Depresyonda? Meryem Uzerli, Radikal Karar Veren Ünlüler Kervanına Platin Sarısıyla Katıldı!
Radikal karar alıp saç rengi değişikliğine giden ünlüler kervanına Meryem Uzerli de katıldı! Kızıl saçlarını zaman içerisinde sarıya döndürmesine bir miktar alıştığımız Uzerli'nin platin sarısından hallice yeni saçları şoka uğrattı!
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Hayatımıza Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak giren, sempatik ve doğal tavırlarıyla bir dönemin sevgilisi haline gelen Meryem Uzerli, uzun süredir yeni bir projede yer almamasına rağmen bizim gündemimizden düşmeyenlerden biliyorsunuz.
Muhteşem Yüzyıl'ın en popüler döneminde, bir anda tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek Berlin'e taşınan Meryem Uzerli, kızlarıyla daha sakin ve sessiz bir hayat sürüyor belki ama sosyal medya paylaşımlarına da ara vermiyor elbette.
En son yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturarak özlemini çeken herkese küçük bir sürpriz yapan güzel oyuncu 👇
Hem enteresan kombin seçimleri ve pozlarıyla 👇
Hem de zaman içerisinde geçirdiği, bariz belli olan estetik müdahalelerle sık sık mercek altına alınıyor. Kimi zaman dillere düşüyor, kimi zaman övgüye boğuluyor!
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Küçük bir Meryem Uzerli girişinin ardından ana konuya dönüyoruz izninizle. Belki denk gelmişsinizdir, sarı saçlarıyla özdeşleşen Melis Sezen, geçtiğimiz saatlerde esmer olmaya karar vererek bir fitil ateşledi.
Melis Sezen'in fitillediği o ateş önce Didem Soydan'ı vurdu, birkaç saat önce Didem Soydan'ın da zaten yeterince açık sarı olan saçlarını daha da platinleştirdiğine ve kaşlarını resmen yok ettiğine tanıklık ettik.
Bu bir döngü biliyorsunuz, başladı mı ardı ardına geliyor herkes! Geçtiğimiz dakikalarda son vurgun da Meryem Uzerli'den geldi. Şimdi tanıdığımız ve hayran olduğumuz kızıl saçlı Meryem Uzerli'ye son bir kez bakmanızı rica ediyoruz sizden!
Çünkü Meryem Uzerli de imaj değişikliğine giden ünlüler kervanına platin sarısıyla giriş yaptı!
Uzerli'nin gölgede nispeten daha sıcak küllü bir sarı gibi gözüken fakat ışıkta platine kaçan saçları kimilerinin favorisi oldu, kimilerinin de tepkisini çekti.
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Sözü size bırakıyoruz ve bu sefer de Meryem'i oyluyoruz! Sizce nasıl olmuş? Bu kadar açık renk yakışmış mı yakışmamış mı?
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