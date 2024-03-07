Didem Soydan'ın Khaleesi Olacağım Derken Kaşlarını Yok Ederek Bize Akıl Tutulması Yaşattığı Yeni Görüntüsü

Mirgün Cabas'a 3 yıllık bir ilişkisinde aldatıldığını ve bunun intikamını ağır aldığını anlatan Didem Soydan, 'Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime. Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum.' diyerek açıklamıştı.