Didem Soydan'ın Khaleesi Olacağım Derken Kaşlarını Yok Ederek Bize Akıl Tutulması Yaşattığı Yeni Görüntüsü
Didem Soydan'ın Khaleesi Olacağım Derken Kaşlarını Yok Ederek Bize Akıl Tutulması Yaşattığı Yeni Görüntüsü
Türkiye'nin en popüler ve en dikkat çeken modellerinden bir tanesi elbette Didem Soydan. Yıllardır magazin dünyasının nabzını tutanların yakından tanıdığı Soydan, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. Ünlü model bu sefer de tarz değişikliğine gitti ve saçlarını boyattı. Kaşlarının halini görenler hayrete düştü.
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Yıllardır podyumların aranılan yüzlerinden biri olan Didem Soydan, Türkiye'nin tanınan isimlerinden bir tanesi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve kendisine gelen yorumlara aynı şekilde karşılık veren Didem Soydan, lafını kimseye karşı esirgemiyor.
Geçtiğimiz ay intikam hikayesiyle dikkatleri çeken Soydan'ın sözleri sosyal medyayı resmen çalkalamıştı.
Son olarak saçlarını boyatan ve kaşlarını açtıran Didem Soydan'ı görenler bir an akıl tutulması yaşadı.
Daha önce de kaşlarının rengini yok olacak kadar açtıran Soydan'ın bu hali kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından hiç beğenilmedi.
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Böyle görünce bir garip gelmiyor değil tabii.
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