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Didem Soydan'ın Khaleesi Olacağım Derken Kaşlarını Yok Ederek Bize Akıl Tutulması Yaşattığı Yeni Görüntüsü

Didem Soydan'ın Khaleesi Olacağım Derken Kaşlarını Yok Ederek Bize Akıl Tutulması Yaşattığı Yeni Görüntüsü

Didem Soydan
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.03.2024 - 12:56

Türkiye'nin en popüler ve en dikkat çeken modellerinden bir tanesi elbette Didem Soydan. Yıllardır magazin dünyasının nabzını tutanların yakından tanıdığı Soydan, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. Ünlü model bu sefer de tarz değişikliğine gitti ve saçlarını boyattı. Kaşlarının halini görenler hayrete düştü.

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Yıllardır podyumların aranılan yüzlerinden biri olan Didem Soydan, Türkiye'nin tanınan isimlerinden bir tanesi.

Yıllardır podyumların aranılan yüzlerinden biri olan Didem Soydan, Türkiye'nin tanınan isimlerinden bir tanesi.

Yıllardır özel hayatı ve açıklamalarıyla gündem olan Didem Soydan'ın, fazla açık sözlü olması dobralığı da kendisinin bu denli konuşulmasında etken oluyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve kendisine gelen yorumlara aynı şekilde karşılık veren Didem Soydan, lafını kimseye karşı esirgemiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve kendisine gelen yorumlara aynı şekilde karşılık veren Didem Soydan, lafını kimseye karşı esirgemiyor.

Kimileri tarafından büyük bir hayranlıkla takip edilen Didem Soydan, kimilerinin acımasızca eleştirilerine maruz kalıyor.

Geçtiğimiz ay intikam hikayesiyle dikkatleri çeken Soydan'ın sözleri sosyal medyayı resmen çalkalamıştı.

Geçtiğimiz ay intikam hikayesiyle dikkatleri çeken Soydan'ın sözleri sosyal medyayı resmen çalkalamıştı.

Mirgün Cabas'a 3 yıllık bir ilişkisinde aldatıldığını ve bunun intikamını ağır aldığını anlatan Didem Soydan, 'Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime. Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum.' diyerek açıklamıştı.

Son olarak saçlarını boyatan ve kaşlarını açtıran Didem Soydan'ı görenler bir an akıl tutulması yaşadı.

Son olarak saçlarını boyatan ve kaşlarını açtıran Didem Soydan'ı görenler bir an akıl tutulması yaşadı.

Daha önce de kaşlarının rengini yok olacak kadar açtıran Soydan'ın bu hali kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından hiç beğenilmedi.

Daha önce de kaşlarının rengini yok olacak kadar açtıran Soydan'ın bu hali kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından hiç beğenilmedi.
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Böyle görünce bir garip gelmiyor değil tabii.

Böyle görünce bir garip gelmiyor değil tabii.

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