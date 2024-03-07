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Norm Ender'le Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı Söylenen Büşra Pekin'den İddialara Son Noktayı Koyan Cevap Geldi

Norm Ender'le Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı Söylenen Büşra Pekin'den İddialara Son Noktayı Koyan Cevap Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.03.2024 - 08:48

Ünlü oyuncu Büşra Pekin geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son dönemde adını sık sık aşk iddialarının içinde duyduğumuz Büşra Pekin'i, Hasan Can Kaya'nın ardından Norm Ender'le anmaya başlamıştık. Ünlü oyuncu aşk iddialarına son noktayı koyacak açıklamayı yaptı!

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Bir dönemlerin efsane komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız isimlerden biri Büşra Pektaş.

Bir dönemlerin efsane komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız isimlerden biri Büşra Pektaş.

ÇGHB öncesinde de oyunculuk yapmış olan ve aslında kariyerine En Son Babalar Duyar dizisi ile başlayan Büşra Pekin, Yılmaz Erdoğan'ın eğitimi altında yıldızını parlattı.

Yıllar içerisinde sayısız projede yer alan Büşra Pekin'i genellikle sinemada görmeye alışkınız.

Yıllar içerisinde sayısız projede yer alan Büşra Pekin'i genellikle sinemada görmeye alışkınız.

ÇGHB'nin ardından ara vermeden oyunculuk kariyerini sürdüren Büşra Pekin, komedi filmlerinin aranılan yüzü haline geldi. Ancak Dilberay'ı canlandırmasıyla dram konusunda da ne denli başarılı olduğunu bir kez daha göstermişti.

Pekin'in başarılı oyunculuğu bir kenara dursun ünlü oyuncunun yıllar içerisinde yaşadığı değişim magazinde dönem dönem gündeme geliyor tabii.

Pekin'in başarılı oyunculuğu bir kenara dursun ünlü oyuncunun yıllar içerisinde yaşadığı değişim magazinde dönem dönem gündeme geliyor tabii.

Sağlıklı beslenme ve sporla tüm fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde de ufak tefek değişiklikler fark edilen Büşra Pekin, değişimiyle magazinde ses yaratan isimlerden bir tanesi olmuştu. Özellikle sarı saçları ile herkesi şaşkına çevirmişti.

Pekin, Hasan Can Kaya ile birlikte başrole hayat verdiği Çok Aşk filminin çekimleri sırasında özellikle saçlarıyla ve estetik etkisi yaratacak ufak hamleleriyle sosyal medyada dikkat çekmişti.

Pekin, Hasan Can Kaya ile birlikte başrole hayat verdiği Çok Aşk filminin çekimleri sırasında özellikle saçlarıyla ve estetik etkisi yaratacak ufak hamleleriyle sosyal medyada dikkat çekmişti.

İki aşığı canlandıran ikiliyi dışarda da sık sık görmeye başlamıştık. Bu durum da sevgili olduklarına dair iddiaların ortaya çıkmasına sebebiyet vermişti.

Yalnız birlikte görüntülenmeleri değil elbette, film çekimlerinden bahsederken "Hayvan gibi öpüştük" demeleri de iddiaları güçlendirmişti.

Yalnız birlikte görüntülenmeleri değil elbette, film çekimlerinden bahsederken "Hayvan gibi öpüştük" demeleri de iddiaları güçlendirmişti.

İkili arasında aşk iddiaları çıkarken, Kaya ve Pekin bu duruma bir açıklık getirmiş ve 'mis gibi dost olduk.' demişlerdi.

'Hâlâ soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk.'

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Hakkındaki aşk iddialarına bir yenisi eklenen Büşra Pekin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülendi.

Hakkındaki aşk iddialarına bir yenisi eklenen Büşra Pekin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülendi.

Bir doğum gününe katılmasının ardından arkadaşlarıyla yemek yemeye geldiğini söyleyen Pekin, gazetecilerin röportaj isteklerini de kırmayarak kısa bir sohbetin altına imza attı.

Söylenenlere göre Büşra Pekin, gönlünü son dönemde yeniden büyük bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Norm Ender'e kaptırmıştı.

Söylenenlere göre Büşra Pekin, gönlünü son dönemde yeniden büyük bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Norm Ender'e kaptırmıştı.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı Parla marşıyla herkesin gözlerini dolduran ve dilinden düşmeyen Norm Ender'in, Büşra Pekin'le bir mekanda el ele görüldüğü söylenmişti.

Büşra Pekin bu aşk iddiaları sorulunca "Hayatımda şu an kimse yok. Bizi yakıştırmışlar." diyerek aralarında bir şey olmadığını açıkladı.

Büşra Pekin bu aşk iddiaları sorulunca "Hayatımda şu an kimse yok. Bizi yakıştırmışlar." diyerek aralarında bir şey olmadığını açıkladı.

'Hayır canım. Ender benim arkadaşım. Hep beraber dışarı çıktığımız bir akşamda yan yana görüp yakıştıran birisinin yaptığı bir haber. Gerçek olmadığını da hemen ilan etmiş bulunduk. Hayatımda şu an kimse yok.'

Haberin çıkmasının ardından sosyal medyası üzerinden direkt olarak yalanlayan ve "Eskiden yalan haberleri mikrofon uzatılmadan açıklamazdık" diyen Büşra Pekin, mikrofonlara da kalbinin boş olduğunu duyurmuş oldu.

Haberin çıkmasının ardından sosyal medyası üzerinden direkt olarak yalanlayan ve "Eskiden yalan haberleri mikrofon uzatılmadan açıklamazdık" diyen Büşra Pekin, mikrofonlara da kalbinin boş olduğunu duyurmuş oldu.

Anlayacağınız buradan bir aşk 'parla'yamadı.

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