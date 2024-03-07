Norm Ender'le Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı Söylenen Büşra Pekin'den İddialara Son Noktayı Koyan Cevap Geldi
Norm Ender'le Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı Söylenen Büşra Pekin'den İddialara Son Noktayı Koyan Cevap Geldi
Ünlü oyuncu Büşra Pekin geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son dönemde adını sık sık aşk iddialarının içinde duyduğumuz Büşra Pekin'i, Hasan Can Kaya'nın ardından Norm Ender'le anmaya başlamıştık. Ünlü oyuncu aşk iddialarına son noktayı koyacak açıklamayı yaptı!
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Bir dönemlerin efsane komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız isimlerden biri Büşra Pektaş.
Yıllar içerisinde sayısız projede yer alan Büşra Pekin'i genellikle sinemada görmeye alışkınız.
Pekin'in başarılı oyunculuğu bir kenara dursun ünlü oyuncunun yıllar içerisinde yaşadığı değişim magazinde dönem dönem gündeme geliyor tabii.
Pekin, Hasan Can Kaya ile birlikte başrole hayat verdiği Çok Aşk filminin çekimleri sırasında özellikle saçlarıyla ve estetik etkisi yaratacak ufak hamleleriyle sosyal medyada dikkat çekmişti.
Yalnız birlikte görüntülenmeleri değil elbette, film çekimlerinden bahsederken "Hayvan gibi öpüştük" demeleri de iddiaları güçlendirmişti.
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Hakkındaki aşk iddialarına bir yenisi eklenen Büşra Pekin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekanda görüntülendi.
Söylenenlere göre Büşra Pekin, gönlünü son dönemde yeniden büyük bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Norm Ender'e kaptırmıştı.
Büşra Pekin bu aşk iddiaları sorulunca "Hayatımda şu an kimse yok. Bizi yakıştırmışlar." diyerek aralarında bir şey olmadığını açıkladı.
Haberin çıkmasının ardından sosyal medyası üzerinden direkt olarak yalanlayan ve "Eskiden yalan haberleri mikrofon uzatılmadan açıklamazdık" diyen Büşra Pekin, mikrofonlara da kalbinin boş olduğunu duyurmuş oldu.
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