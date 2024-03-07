Norm Ender'le Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı Söylenen Büşra Pekin'den İddialara Son Noktayı Koyan Cevap Geldi

İkili arasında aşk iddiaları çıkarken, Kaya ve Pekin bu duruma bir açıklık getirmiş ve 'mis gibi dost olduk.' demişlerdi.

'Hâlâ soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk.'