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Herkes Deli Gibi Ürün Reklamı Yaparken Ethem Dede Reklamı Yapan Nilperi Şahinkaya "Farkımız Tarzımız" Dedirtti

Herkes Deli Gibi Ürün Reklamı Yaparken Ethem Dede Reklamı Yapan Nilperi Şahinkaya "Farkımız Tarzımız" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.03.2024 - 19:11

Oynadığı komedi dizilerinden de mizah konusunda ne kadar aktif biri olduğunu anlayabileceğiniz ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaz ayında çektiği bir videosuyla yeniden viral oldu. Herkes deli gibi ürün reklamı yaparken, Nilperi Şahinkaya kayıp eşyalarını bulabilmeleri adına takipçilerine Ethem Dede reklamı yaparak kahkaha attırdı.

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Deniz Yıldızı dizisinin Hande'si olarak başladığı oyunculuk kariyerinde birbirinden fenomen işlerde yer alan Nilperi Şahinkaya, son dönemlerde komedi işlerinin aranılan yüzü.

Deniz Yıldızı dizisinin Hande'si olarak başladığı oyunculuk kariyerinde birbirinden fenomen işlerde yer alan Nilperi Şahinkaya, son dönemlerde komedi işlerinin aranılan yüzü.

Diğer bir yandan dram konusunda da oldukça başarılı olan Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kayıp ve Kiraz Mevsimi gibi yapımlarla da karşımıza çıkmıştı.

Yıllardır ekranlarımızın sevilen bir yüzü olarak karşımıza çıkan ve pek fazla magazin skandalında adını duymadığımız Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'le olan davasıyla gündeme gelmişti.

Yıllardır ekranlarımızın sevilen bir yüzü olarak karşımıza çıkan ve pek fazla magazin skandalında adını duymadığımız Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'le olan davasıyla gündeme gelmişti.

Aynı masada oturdukları esnada gerginlik çıktığı ve Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilmişti. Şahinkaya ise Deniz'e dava açmıştı. Davanın sonucunda Burak Deniz'in beraati kararı alınmıştı.

Şahinkaya son olarak Kanal D ekranlarında başlayan Senden Önce dizisi ile seyirci karşısına geçti. Ancak dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

Şahinkaya son olarak Kanal D ekranlarında başlayan Senden Önce dizisi ile seyirci karşısına geçti. Ancak dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

Dizinin yeni bölümü ekranlara gelmezken seyirciler konu üzerinde araştırma yapmaya başladı. Dizinin final yaptığına ilişkin hiçbir açıklama ya da ibare yer almazken, yapımın Kanal D internet sitesinde arşiv diziler sekmesine geçtiği görülmüştü.

Aynı zamanda hücreler isimli oyunda yer alan Nilperi Şahinkaya'nın yaptığı son paylaşımlarda Sezen Aksu'ya olan benzerliği de herkesi şaşkına çevirmişti.

Aynı zamanda hücreler isimli oyunda yer alan Nilperi Şahinkaya'nın yaptığı son paylaşımlarda Sezen Aksu'ya olan benzerliği de herkesi şaşkına çevirmişti.

1,2 milyon takipçili sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımın altında pek çok takipçisi ünlü oyuncuyu Sezen Aksu'nun gençliğine benzetmişti.

Burada bahsettik:

Son olarak ünlü oyuncunun aylar önce takipçilerine kayıp eşyalarını bulmaları için verdiği tavsiye videosu yeniden gündem oldu.

Son olarak ünlü oyuncunun aylar önce takipçilerine kayıp eşyalarını bulmaları için verdiği tavsiye videosu yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada Nilperi Şahinkaya'nın 'Ethem Dede reklamı' videosu dolanmaya başladı. 

'Eğer olmazsa benim adım Nilperi değil. Bir şeyinizi mi kaybettiniz? Kapının arkasına geçip diyeceksiniz ki 'İbrahim Ethem Dede, gömleği keten dede eğer aradığım gözlüğü bulursam otuz göbek atam dede'. Banko buluyorsunuz. Bulduğunuz anda kapının arkasına geçin, İbrahim Ethem Dede için otuz göbek atmayı da unutmuyorsunuz.'

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Bu videoyu paylaşırken "İbrahim Ethem Dede #reklamı" yazmış olması da görenlere ayrı kahkaha attırdı.

Videoyu görenler ise "ne diyorsun abla?" yorumlarını eksik etmedi. 👇🏻

Videoyu görenler ise "ne diyorsun abla?" yorumlarını eksik etmedi. 👇🏻
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