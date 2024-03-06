Herkes Deli Gibi Ürün Reklamı Yaparken Ethem Dede Reklamı Yapan Nilperi Şahinkaya "Farkımız Tarzımız" Dedirtti
Herkes Deli Gibi Ürün Reklamı Yaparken Ethem Dede Reklamı Yapan Nilperi Şahinkaya "Farkımız Tarzımız" Dedirtti
Oynadığı komedi dizilerinden de mizah konusunda ne kadar aktif biri olduğunu anlayabileceğiniz ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaz ayında çektiği bir videosuyla yeniden viral oldu. Herkes deli gibi ürün reklamı yaparken, Nilperi Şahinkaya kayıp eşyalarını bulabilmeleri adına takipçilerine Ethem Dede reklamı yaparak kahkaha attırdı.
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Deniz Yıldızı dizisinin Hande'si olarak başladığı oyunculuk kariyerinde birbirinden fenomen işlerde yer alan Nilperi Şahinkaya, son dönemlerde komedi işlerinin aranılan yüzü.
Yıllardır ekranlarımızın sevilen bir yüzü olarak karşımıza çıkan ve pek fazla magazin skandalında adını duymadığımız Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz'le olan davasıyla gündeme gelmişti.
Şahinkaya son olarak Kanal D ekranlarında başlayan Senden Önce dizisi ile seyirci karşısına geçti. Ancak dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.
Aynı zamanda hücreler isimli oyunda yer alan Nilperi Şahinkaya'nın yaptığı son paylaşımlarda Sezen Aksu'ya olan benzerliği de herkesi şaşkına çevirmişti.
Son olarak ünlü oyuncunun aylar önce takipçilerine kayıp eşyalarını bulmaları için verdiği tavsiye videosu yeniden gündem oldu.
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Bu videoyu paylaşırken "İbrahim Ethem Dede #reklamı" yazmış olması da görenlere ayrı kahkaha attırdı.
Videoyu görenler ise "ne diyorsun abla?" yorumlarını eksik etmedi. 👇🏻
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