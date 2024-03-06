İbrahim Tatlıses Yıllar Sonra Bombayı Patlatarak Tatlıses Turizm'in Geri Döndüğünü Müjdeledi
İbrahim Tatlıses Yıllar Sonra Bombayı Patlatarak Tatlıses Turizm'in Geri Döndüğünü Müjdeledi
Yıllardır şarkılarıyla herkesin dilinde dolaşan 'İmparator' lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, iş dünyasında attığı adımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak yıllar önce satmış olduğu otobüs firmasını yeniden açacağını duyuran Tatlıses, bu hamlesiyle oldukça dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalışırken türkü söylediği sırada keşfedilen ve önce Adana'da ardından Ankara'da sahne alan İbrahim Tatlıses, 974 yılında Ayağında Kundura şarkısı ile üne kavuşmuştu.
Türkiye'nin sevilen seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yıllar boyunca şarkılarıyla ve televizyon programlarıyla birlikte sevenlerinin karşısında yer alıyordu.
14 Mart 2011'de program çekiminin bitmesinin ardından arabasına silahlı saldırı düzenlenen ve kafasından yaralanan Tatlıses, uzun bir süre tedavi görmüştü.
Yıllar sonra toplanan ve son dönemde yeniden İbo Show'a geri dönen İbrahim Tatlıses, ticari faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor.
Ünlü türkücü yıllar önce sattığı Tatlıses Turizm'i yeniden açacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İbrahim Tatlıses otobüs sahiplerine seslenerek "Kervanımıza otobüslerinizle katılmanızı bekliyoruz" dedi. Paylaşımının arkasına kendi şarkısı olan "Devamke"yi eklemeyi de unutmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda