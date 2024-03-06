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İbrahim Tatlıses Yıllar Sonra Bombayı Patlatarak Tatlıses Turizm'in Geri Döndüğünü Müjdeledi

İbrahim Tatlıses Yıllar Sonra Bombayı Patlatarak Tatlıses Turizm'in Geri Döndüğünü Müjdeledi

İbrahim Tatlıses
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.03.2024 - 17:24

Yıllardır şarkılarıyla herkesin dilinde dolaşan 'İmparator' lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, iş dünyasında attığı adımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak yıllar önce satmış olduğu otobüs firmasını yeniden açacağını duyuran Tatlıses, bu hamlesiyle oldukça dikkat çekti.

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İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalışırken türkü söylediği sırada keşfedilen ve önce Adana'da ardından Ankara'da sahne alan İbrahim Tatlıses, 974 yılında Ayağında Kundura şarkısı ile üne kavuşmuştu.

İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalışırken türkü söylediği sırada keşfedilen ve önce Adana'da ardından Ankara'da sahne alan İbrahim Tatlıses, 974 yılında Ayağında Kundura şarkısı ile üne kavuşmuştu.

Uzun yıllar boyunca inşaatta çalışan ve bir sinemacı tarafından keşfedilen Tatlıses'in kariyeri, 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a gelerek sahne almaya başlamasıyla daha da ileri basamaklara taşınmıştı.

Türkiye'nin sevilen seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yıllar boyunca şarkılarıyla ve televizyon programlarıyla birlikte sevenlerinin karşısında yer alıyordu.

Türkiye'nin sevilen seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yıllar boyunca şarkılarıyla ve televizyon programlarıyla birlikte sevenlerinin karşısında yer alıyordu.

Özel hayatıyla da Türk magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Tatlıses, ekranlarda İbo Show programıyla da uzun süre sunuculuk yaptı. Bir dönemler eski Türk filmlerindeki rolleriyle de herkesin beğenisini kazanmıştı.

14 Mart 2011'de program çekiminin bitmesinin ardından arabasına silahlı saldırı düzenlenen ve kafasından yaralanan Tatlıses, uzun bir süre tedavi görmüştü.

14 Mart 2011'de program çekiminin bitmesinin ardından arabasına silahlı saldırı düzenlenen ve kafasından yaralanan Tatlıses, uzun bir süre tedavi görmüştü.

6 saat boyunca ameliyatta kalan ve ardından yoğun bakıma alınan Tatlıses o dönem gördüğü tedavinin ardından hayata tutunabilmişti. Ardından Almanya'ya ve Amerika'ya götürülerek tedavisi sürdürülmüş hatta bir kez daha operasyon geçirmişti.

Yıllar sonra toplanan ve son dönemde yeniden İbo Show'a geri dönen İbrahim Tatlıses, ticari faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor.

Yıllar sonra toplanan ve son dönemde yeniden İbo Show'a geri dönen İbrahim Tatlıses, ticari faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor.

Gıda, turizm, inşaat, iletişim, ulaşım gibi pek çok alana el atan İbrahim Tatlıses, çeşitli yatırımlar yapmıştı. Kimi hala sürerken, kimine belli bir dönem sonra veda etmiş ve satmıştı.

Ünlü türkücü yıllar önce sattığı Tatlıses Turizm'i yeniden açacağını açıkladı.

Ünlü türkücü yıllar önce sattığı Tatlıses Turizm'i yeniden açacağını açıkladı.

72 yaşındaki Tatlıses, yıllar önce kurmuş olduğu ve ardından elden çıkartarak devrettiği şehirlerarası yolcu taşıma firmasının yeniden faaliyet göstereceğini açıkladı.

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İbrahim Tatlıses otobüs sahiplerine seslenerek "Kervanımıza otobüslerinizle katılmanızı bekliyoruz" dedi. Paylaşımının arkasına kendi şarkısı olan "Devamke"yi eklemeyi de unutmadı.

İbrahim Tatlıses otobüs sahiplerine seslenerek "Kervanımıza otobüslerinizle katılmanızı bekliyoruz" dedi. Paylaşımının arkasına kendi şarkısı olan "Devamke"yi eklemeyi de unutmadı.

'Tatlıses Turizm'i en yakın zamanda tekrar faaliyete geçiriyoruz. Hizmetinize hazırız. Kaldığımız yerden devam.'

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