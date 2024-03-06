Katar'dan Dönen Fahriye Evcen Lüks Evinden Deri Ceketli ve Çizmeli Pozlarını Paylaştı

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden. Sosyal medya hesaplarında da milyonlarca takipçisi bulunan iki isim, sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Son olarak Katar'da olduğunu gördüğümüz Fahriye Evcen, bu kez evinden deri ceketli ve çizmeli pozlarını paylaştı.