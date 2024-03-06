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Katar'dan Dönen Fahriye Evcen Lüks Evinden Deri Ceketli ve Çizmeli Pozlarını Paylaştı

Katar'dan Dönen Fahriye Evcen Lüks Evinden Deri Ceketli ve Çizmeli Pozlarını Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 15:43

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden. Sosyal medya hesaplarında da milyonlarca takipçisi bulunan iki isim, sık sık paylaşımlarda bulunuyor. 

Son olarak Katar'da olduğunu gördüğümüz Fahriye Evcen, bu kez evinden deri ceketli ve çizmeli pozlarını paylaştı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2017 yılında birlikteliklerini evlilik ile taçlandırma kararı almışlardı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2017 yılında birlikteliklerini evlilik ile taçlandırma kararı almışlardı.

Çalıkuşu setlerinde başlayan aşkları, zamanla evliliğe doğru ilerlemiş, çift 2017 yılında ise birbirlerine evet demişti.

Özçivit ve Evcen çifti, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldılar.

Özçivit ve Evcen çifti, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldılar.

Aralık ayında dünyaya gelen Karan ile birlikte, Özçivit ve Evcen çifti minik bir aile oldu. Bugüne kadar da oğulları Karan ile birbirinden tatlı fotoğraflarını gördük.

Çiftin ikinci çocukları Kerem de, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi!

Çiftin ikinci çocukları Kerem de, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi!

Doğum gününe kadar oğulları Kerem'in yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Özçivit ve Evcen, oğullarının doğum gününde ilk kez fotoğraflarını paylaştı. 

Kerem'in babasına olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da bir hayli popüler.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da bir hayli popüler.

Öyle ki çiftin sosyal medya hesaplarından bu durumu açıkça görebiliyoruz. Yaklaşık 13 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen'in ve 25 milyon takipçici olan Burak Özçivit'in yorumları yabancı yorumlarla dolup taşıyor.

Yabancıların favorisi olan çift, geçtiğimiz günlerde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, o anları da paylaşmayı ihmal etmemişlerdi.

Yabancıların favorisi olan çift, geçtiğimiz günlerde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, o anları da paylaşmayı ihmal etmemişlerdi.
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Fahriye Evcen, son olarak lüks evinde deri ceket ve çizmeler giydiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Fahriye Evcen, son olarak lüks evinde deri ceket ve çizmeler giydiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Evcen ve Özçivit çiftinin evindeki gold detaylar dikkat çekerken, bu fotoğraf serisine binlerce yorum ve beğeni geldi.

Evcen ve Özçivit çiftinin evindeki gold detaylar dikkat çekerken, bu fotoğraf serisine binlerce yorum ve beğeni geldi.

Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir de siyah kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir de siyah kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

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