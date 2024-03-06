Katar'dan Dönen Fahriye Evcen Lüks Evinden Deri Ceketli ve Çizmeli Pozlarını Paylaştı
Katar'dan Dönen Fahriye Evcen Lüks Evinden Deri Ceketli ve Çizmeli Pozlarını Paylaştı
Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden. Sosyal medya hesaplarında da milyonlarca takipçisi bulunan iki isim, sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
Son olarak Katar'da olduğunu gördüğümüz Fahriye Evcen, bu kez evinden deri ceketli ve çizmeli pozlarını paylaştı.
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2017 yılında birlikteliklerini evlilik ile taçlandırma kararı almışlardı.
Özçivit ve Evcen çifti, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldılar.
Çiftin ikinci çocukları Kerem de, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da bir hayli popüler.
Yabancıların favorisi olan çift, geçtiğimiz günlerde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, o anları da paylaşmayı ihmal etmemişlerdi.
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Fahriye Evcen, son olarak lüks evinde deri ceket ve çizmeler giydiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Evcen ve Özçivit çiftinin evindeki gold detaylar dikkat çekerken, bu fotoğraf serisine binlerce yorum ve beğeni geldi.
Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir de siyah kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.
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