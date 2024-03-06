Kalbinde Sorun Vardı: Tatlıses Çifti Minik Oğulları Ayel İçin Doktora Gittikleri Anı Paylaştı

Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti ikizlerine kavuşarak minik bir aile oldular. İkizlerden minik İbrahim Ayel'in kalbinde ise bir problem olduğunu öğrenmiştik. Yasemin Şefkatli son olaram hastaneye gittiklerini duyurarak 'güzel bir haberle geleceğiz inşallah' dedi.