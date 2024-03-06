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Kalbinde Sorun Vardı: Tatlıses Çifti Minik Oğulları Ayel İçin Doktora Gittikleri Anı Paylaştı

Kalbinde Sorun Vardı: Tatlıses Çifti Minik Oğulları Ayel İçin Doktora Gittikleri Anı Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 12:48

Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti ikizlerine kavuşarak minik bir aile oldular. İkizlerden minik İbrahim Ayel'in kalbinde ise bir problem olduğunu öğrenmiştik. Yasemin Şefkatli son olaram hastaneye gittiklerini duyurarak 'güzel bir haberle geleceğiz inşallah' dedi.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2021 yılı içerisinde evlenmiş, 2023 yılında ise ikiz bebeklerini beklediklerini duyurmuşlardı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2021 yılı içerisinde evlenmiş, 2023 yılında ise ikiz bebeklerini beklediklerini duyurmuşlardı.

2017 yılından beri aşk yaşayan çiftimiz, ikiz bebek müjdesiyle herkesi sevindirdi. İkiz bebeklerine de dedelerinin ismini koyacaklarını açıkladılar.

Güzeller güzeli anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından hamilelik sürecine dair pek çok paylaşımda bulundu

Güzeller güzeli anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından hamilelik sürecine dair pek çok paylaşımda bulundu

Sosyal medya hesabında hatrı sayılır bir takipçi sayısına sahip olan ünlü isim, ikiz bebeklerine kavuşma anına kadar, pek tabii sonrasında da paylaşımlarda bulundu.

Ocak ayının sonlarında ise ikiz bebekler İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in dünyaya geldiğini öğrendik!

Ocak ayının sonlarında ise ikiz bebekler İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in dünyaya geldiğini öğrendik!

Tatlıses ailesinin en minik üyeleri, magazin dünyasında büyük ses getirdi. Tabii çiçeği burnunda anne ve baba Yasemin ve İdo Tatlıses'in paylaşımları da açıklamaları da herkesi mest etti.

Fakat minik İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu, bir müddet daha hastanede kalacağını öğrenmiştik.

Fakat minik İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu, bir müddet daha hastanede kalacağını öğrenmiştik.

Bir operasyon geçiren İbrahim Ayel, daha sonra sağlığına kavuşarak yuvasına döndü. Tatlıses ailesi bu süreçte dua isteyerek gelişmeleri de paylaşmıştı.

Şimdilerde ise ikiz bebekleriyle bol bol vakit geçiren Tatlıses ailesinden tatlı mı tatlı paylaşımlar alıyoruz.

Şimdilerde ise ikiz bebekleriyle bol bol vakit geçiren Tatlıses ailesinden tatlı mı tatlı paylaşımlar alıyoruz.

Elbette henüz bir aylarını yeni dolduran ikizlerin yüzlerini göremedik. Zaten görsek de ayırt edebilir miyiz, bilmiyoruz!

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Yasemin Şefkatli, son paylaşımında ise Ayel'in doktoruna gittiklerini söyleyerek "güzel haberler alacağız inşallah" dedi.

Yasemin Şefkatli, son paylaşımında ise Ayel'in doktoruna gittiklerini söyleyerek "güzel haberler alacağız inşallah" dedi.

Bizler de güzel haberlerinizi bekliyoruz...

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