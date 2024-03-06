Kalbinde Sorun Vardı: Tatlıses Çifti Minik Oğulları Ayel İçin Doktora Gittikleri Anı Paylaştı
Kalbinde Sorun Vardı: Tatlıses Çifti Minik Oğulları Ayel İçin Doktora Gittikleri Anı Paylaştı
Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti ikizlerine kavuşarak minik bir aile oldular. İkizlerden minik İbrahim Ayel'in kalbinde ise bir problem olduğunu öğrenmiştik. Yasemin Şefkatli son olaram hastaneye gittiklerini duyurarak 'güzel bir haberle geleceğiz inşallah' dedi.
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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2021 yılı içerisinde evlenmiş, 2023 yılında ise ikiz bebeklerini beklediklerini duyurmuşlardı.
Güzeller güzeli anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından hamilelik sürecine dair pek çok paylaşımda bulundu
Ocak ayının sonlarında ise ikiz bebekler İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in dünyaya geldiğini öğrendik!
Fakat minik İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu, bir müddet daha hastanede kalacağını öğrenmiştik.
Şimdilerde ise ikiz bebekleriyle bol bol vakit geçiren Tatlıses ailesinden tatlı mı tatlı paylaşımlar alıyoruz.
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Yasemin Şefkatli, son paylaşımında ise Ayel'in doktoruna gittiklerini söyleyerek "güzel haberler alacağız inşallah" dedi.
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