Ebru Şallı Oğlu Beren'in Doğum Gününde 'Ne Ara 20 Oldun Sen?' Notuyla Pozlarını Paylaştı!
Ebru Şallı Oğlu Beren'in Doğum Gününde 'Ne Ara 20 Oldun Sen?' Notuyla Pozlarını Paylaştı!
Ünlü manken Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ebru Şallı yıllara meydan okuyan güzelliği, sağlıklı beslenmeye ve spora verdiği önem, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
Geçtiğimiz haftalarda Altın Küre'ye katılan ünlü maken kırmızı halıda adeta fırtınalar estirdi.
Kariyerindeki başarısı ve güzelliğinin yanı sıra iki oğlu olan Ebru Şallı hepimizin bildiği üzere minik oğlu Pars'ı 4 sene önce kaybetmişti.
Oğlu Pars'ın doğum günün kutlamayı hiç ihmal etmeyen Ebru Şallı her sene gözlerimizi dolduran paylaşımlar yapıyor.
Şimdi ise Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20 yaşına giren oğlu ile pozlarını paylaşan Ebru Şallı'ya 'Maşallah' yorumları yağdı.
👇
Bu kareleri "İyi ki doğdun Berommmm! Ne ara 20 oldun sen! İyi ki seni doğurmuşum! notuyla yayınladı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Ebru Şallı'nın notu👇
👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Sizin yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda